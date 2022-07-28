Meta本季財測失色 上季廣告銳減 拖累營收首見下滑

臉書母公司Meta上季財報不如預期，並交出歷來營收首度下滑的成績單，主要因廣告主縮減預算，拖累廣告收入銳減。

Meta 27日盤後公布，上季營收滑落至288億美元，略低於分析師平均預估的289億美元，本季營收預測會落在260億至285億美元間，也低於市場預估的303億美元。

Meta的廣告銷售業務推展不順。廣告主基於不同的經濟壓力減少支出，致使Meta和競爭對手爭食金額較低的廣告預算。蘋果的消費者隱私保護新規也使Meta旗下臉書和Instagram的廣告效果受限。

於此同時，Meta持續向更多用戶推出短影音功能Reels，以強化對TikTok的競爭力，但廣告主仍在適應這項功能，目前還沒有替臉書賺進大把鈔票。

Meta在正常交易時段上漲6.55%，收紅在169.58美元，但財報公布後，盤後交易一度大跌6.3%。該股今年來市值縮水近50%。

以各部門來看，Meta的「實境實驗室」（Reality Labs）上季營收勁增48%至4.52億美元，主要是受擴增及虛擬實境（AR/VR）裝置的需求帶動，但預估本季將放緩。該部門上季虧損28.1億美元，比去年同期更大。

Meta執行長祖克柏在法說會中說：「我們似乎已進入經濟下滑階段，這將對數位廣告事業帶來全面的影響。上季情況似乎比前一季更差。」Meta社群平台上季的每日活躍用戶為28.8億人，不如分析師平均預估的29.1億人。

Meta正經歷一連串劇變，例如祖克柏試圖團結員工，請員工努力留住用戶、吸引年輕族群以及阻止用戶轉向TikTok。Meta在旗下App導入更多Reels短影片，並開始付錢給Reels的影片創作者。

Meta也對社群平台App的演算法做出重大變革，聚焦於向用戶展示他們尚未追蹤的新內容。現在，臉書用戶看到的動態消息大約有15%來自他們並未追蹤的帳號；在Instagram上，這個比率更高。Meta表示，這個比率到年底將增加逾一倍。