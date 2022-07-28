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高通下修今年手機出貨預測 本季財測欠佳

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高通下修今年智慧手機出貨預測，本季財測欠佳。路透
高通下修今年智慧手機出貨預測，本季財測欠佳。路透

手機晶片製造商高通（Qualcomm）周三盤後發布第3季財報，表現略優於市場預期，但下修今年智慧手機出貨預測，本季獲利展望欠佳。

高通公布上季銷售較一年前成長36%到109.4億美元，相較之下，FactSet訪調分析師平均預期108.6億美元，然而，本季營收展望介於110億到118億美元之間，遜於華爾街預期的119億美元。

該公司預計，受到經濟疲軟和智慧手機銷售放緩的衝擊，本季剔除部分項目的每股盈餘在3至3.3美元間。分析師平均預期3.26美元。

高通財務長Akash Palkhiwala表示，今年的手機出貨將減少大約5%，反映出下半年全球經濟動盪和消費者買氣低迷。高通現在預期，今年5G手機出貨量為6.5億到7億支，低於稍早預測的超過7.5億支。

通膨上升侵蝕消費者購買力，損害手機銷售，但高通主要依靠手機市場來推動成長。市場研究業者Gartner預測，智慧手機銷量今年僅成長3.1%，遠不如去年近25%的增幅。

財報發布後，高通股價在盤後交易下跌大約4%。

在第3季，高通手機相關晶片的銷售激增59%到61.5億美元，略高於分析師預估的60億美元，但低於前一季高點63.3億美元。包括智慧家電和其他設備在內的聯網業務營收為18.3億美元。相比之下，平均預期為18.4億美元。車用晶片的銷售增加38%到3.5億美元，但也低於市場預期。

通膨 華爾街

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