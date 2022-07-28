油價大漲逾2%因美庫存下滑 金價強彈1%

國際原油價格周三（27日）大漲逾2%，今天繼續上揚。美國官方報告顯示，在供應緊張的背景下，全球對美國原油的需求上升，美國原油庫存減少，這抵消了對需求疲軟和美國升息的擔憂；金價勁揚1%，因為在聯準會主席鮑爾表示，在某個時候放緩升息可能是合適之舉後，美元走軟，金價擴大漲幅。

油價大漲逾2%

布蘭特原油9月期貨結算價上漲2.22美元，漲幅2.1%，報每桶106.62美元。紐約原油9月期貨結算價上漲2.28美元，漲幅2.4%，報每桶97.26美元。

美國能源資訊署（EIA）示，由於美國原油價格遠低於國際指標布蘭特原油，出口量激增至歷史新高，上周美國原油庫存下降450萬桶。

數據顯示，在過去兩周急劇下降之後，美國汽油需求一周內反彈了8.5%。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger：「所有關於需求受擾的討論都在這份報告後停止了......情況在兩周內發生了巨大的變化。」

金價反彈超過1% 因Fed決策後美元回落

現貨黃金價格大漲1%，至每英兩1,734.19美元；美國黃金期貨收高0.1%，報每英兩1,719.1美元。

由於聯準會一如預期升息3碼，並未升息4碼，美元和公債殖利率回落。美元走軟，增強了黃金在海外買家中的吸引力，帶動金價跳漲滑。