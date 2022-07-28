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【早晨財經速解讀】聯準會升息3碼…最猛升息已過 明年降息？

Fed升息三碼和鮑爾記者會 五重點一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會27日決定升息三碼後，主席鮑爾召開記者會。歐新社
美國聯準會27日決定升息三碼後，主席鮑爾召開記者會。歐新社

美國聯準會（Fed）27日利率決策和主席鮑爾記者會的重點如下：

1、Fed一如預期升3碼 鮑爾：下次可能再次不尋常大幅升息

聯準會今年來第四度升息，一如市場預期連續第二個月升息3碼，基準利率調升至2.25%至2.5%。鮑爾表示，下次9月召開利率會議有可能「再次不尋常大幅升息」（例如3碼），儘管要視從現在到那時的經濟數據而定。

2、鮑爾否認美國經濟衰退

鮑爾再三否決美國正處於衰退的想法，他被問到聯準會是否容忍衰退以壓制通膨，他閃躲未正面回應表示，聯準會沒在嘗試造成衰退，不認為必須造成衰退，但也強調央行必須專注於壓低通膨。

3、鮑爾：未來某個時間點放緩升息步調可能是合適

鮑爾表示，未來決策指引相較過去幾次「較不明確」，相較於他6月曾明確說聯準會本月很可能升息兩到三碼。鮑爾談到在未來某個時間點放緩升息步調可能是合適的，這顯示未來的幾次會議有可能縮小升息幅度。

4、承認經濟出現放緩跡象

聲明和記者會都承認部分報告開始顯現經濟放緩的跡象，但就勞動市場而言並不明顯。聯準會將密切關注這方面的數據以決定未來幾個月的利率曲線，接下來有周五公布的勞動成本指數，以及下周五的每月就業報告。

5、美股大漲、美國公債殖利率大跌

美股三大指數連袂收高，因為鮑爾說，聯準會會在某個時點放緩升息步調，以及官員將依逐次開會的狀況做成決策，而非對下次升息幅度提供「明確指引」。

鮑爾 聯準會

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