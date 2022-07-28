台積電ADR隨費半猛飆近4% 聯電、日月光漲幅更大
在聯準會決策會議出爐後，台股ADR周三（20日）隨美股大漲，台積電ADR大漲近4%，對台北交易股票價格溢價率為4.57%。聯電勁揚超過6%、日月光大漲逾5%。
道瓊工業指數揚升436.05點或1.37%，收32,197.59點；標普500指數勁揚102.56點或2.62%，收4,023.61點；那斯達克指數大漲469.85點或4.06%，收12,032.42點。
費城半導體指數也勁揚132.04點或4.75%，收2,911.00點
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.85 +5.6%
中華電 CHT 40.35 +1.82%
台積電 TSM 87.63 +3.80%
聯電 UMC 6.89 +6.16%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言