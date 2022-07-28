快訊

聯準會可能放慢升息 那斯達克指數大漲逾4%

竹市選情民調／林耕仁26% 高虹安25% 沈慧虹21%

藉買紅酒貪特別費 北市勞工局長陳信瑜20萬交保

台積電ADR隨費半猛飆近4% 聯電、日月光漲幅更大

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

在聯準會決策會議出爐後，台股ADR周三（20日）隨美股大漲，台積電ADR大漲近4%，對台北交易股票價格溢價率為4.57%。聯電勁揚超過6%、日月光大漲逾5%。

道瓊工業指數揚升436.05點或1.37%，收32,197.59點；標普500指數勁揚102.56點或2.62%，收4,023.61點；那斯達克指數大漲469.85點或4.06%，收12,032.42點。

費城半導體指數也勁揚132.04點或4.75%，收2,911.00點

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.85 +5.6%

中華電 CHT 40.35 +1.82%

台積電 TSM 87.63 +3.80%

聯電 UMC 6.89 +6.16%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

延伸閱讀

聯電示警 半導體進入庫存調整期

聯電Q2大賺213億 新高

聯電南科新廠 明年中提升產能

傳南科18A廠電壓驟降影響生產 台積電澄清：沒有影響

相關新聞

可能放慢升息 那指大漲逾4%

聯準會(Fed)宣布升息0.75個百分點以對抗通膨，但暗示可能會在某個時機放慢其升息行動的步伐，美股收盤上漲。

德國缺電效應 廢核計畫鬆動

德國今年底全面退出核電的計畫可能有變數，據悉連向來反核的綠黨高層立場也開始鬆動，因為俄羅斯減供天然氣，加深這個歐洲最大經...

科技三大咖財報搶眼

微軟、Google母公司字母（Alphabet），以及半導體業風向球德儀同步繳出兩位數營收成長的上季財報，並對未來幾個月...

全球消費M型化加劇

通膨壓力高漲，全球消費行為的M型特徵更加明顯；感受到通膨沉重壓力的一般民眾，如今只買食品、洗衣精等低價的生活必需品，但銀...

星主權基金預警投報率下滑

新加坡主權財富基金GIC正為投資報酬率下滑做準備，示警未來的「不確定性很大」，迫使各國央行收緊政策的高通膨短期內難以消退...

Fed猛升息 迫使亞洲跟進

美國聯準會（Fed）在台灣時間28日凌晨2時宣布最新利率決策。聯準會加速升息、力抗通膨的做法，勢必迫使亞洲央行跟進，加快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。