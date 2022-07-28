一如預期 Fed再度升息3碼

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會（Fed）在美東7月27日下午2時（台北時間28日凌晨2時）再次宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間來到2.25%～2.5%，符合市場預期。 歐新社
聯準會（Fed）在美東7月27日下午2時（台北時間28日凌晨2時）再次宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間來到2.25%～2.5%，符合市場預期。 歐新社

聯準會Fed）在美東27日下午2時（台北時間28日凌晨2時）宣布再次升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間因而來到2.25%～2.5%，符合市場預期；官員也認為接下來繼續升息是合適的做法。儘管官員也承認已有跡象顯示經濟開始降溫，但仍如此積極升息，顯然是要展現其對抗通膨到底的強烈決心。

會後聲明指出，官員坦承，自從上個月的政策會後，已出現經濟活動放緩的跡象，「近來支出和生產的指標都已疲軟。然而，就業增加近幾個月一直保持強勁。」

本次升息3碼的決議獲得12位決策官員一致同意。

倫敦金融時報（FT）報導，從今年3月展開這波升息周期起，至今Fed已升息9碼（2.25個百分點），如此的升息速度創1981年來最激進。CNBC則報導，6～7月連兩次一口氣升息3碼的做法，是Fed自1990年代早期開始改用隔夜資金利率為主要貨幣政策工具至今最迫切的連續行動。

Fed 聯準會

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