快訊

台大駁回蘇宏達迴避案 林智堅律師：將提覆決確保程序正義

阿美族新手背工失聯11天亡 登山「路條」拆與不拆引山友熱議

未來變數多 可以跟著全球第六大主權基金這麼投資

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
新加坡主權財富基金GIC示警未來的「不確定性很大」，很少有資產能不受通膨加劇和經濟成長放緩的影響。路透
新加坡主權財富基金GIC示警未來的「不確定性很大」，很少有資產能不受通膨加劇和經濟成長放緩的影響。路透

新加坡主權財富基金GIC正為投資報酬率下滑做準備，示警未來的「不確定性很大」，迫使各國央行收緊政策的高通膨短期內難以消退，且需面臨新冠疫情風險及地緣政治挑戰。

GIC於27日公布的年報顯示，截至今年3月底的去年度，GIC投資組合過去20年的名目報酬率為7%。在扣除通膨的影響後，過去20年的年化滾動實質報酬率為4.2％。GIC未公布一年期的投資報酬表現或當前資產管理規模，研調機構全球SWF估計，GIC管理約7,990億美元資產，是全球第六大主權基金。

儘管GIC的投資報酬率持穩，但對全球經濟環境的展望相當黯淡。執行長林昭傑接受路透訪問時說：「顯然我們必須假定總經環境在可預見的未來充滿挑戰。」他說，各國央行為了對抗通膨，可能會進一步收緊政策，至少短期內是如此。

GIC首席經濟學家坎南指出：「挑戰在於，通膨看起來不只是短期現象，而是可能會在中期成為投資環境中必須考量的一環。」

因此，林昭杰在這份年報中說，投資組合的多元化配置將「更具挑戰性，因為很少有資產能不受通膨加劇和經濟成長放緩的影響」。GIC指出，拜其多元化的投資組合和審慎的投資立場所賜，GIC才得以抵禦今年初市場修正時帶來的衝擊。

截至3月底，GIC持續在資產組合中擴大房地產的布局，並增持資料中心、基礎建設等領域的部位。另外GIC持有的未上市公司股票占全部資產配置的17%，也高於一年前的15%。

通膨

延伸閱讀

信評標普：通膨迎來乳製品、飲料商利潤下降的挑戰

通膨達40年來最高 近4成美國人無法再存錢

沃爾瑪降財測 零售股齊大跌

電子業疲弱／TV面板 雙虎營運壓力大增

相關新聞

中國市場因封控衰退 阿迪達斯下修全年獲利展望

受中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城措施影響，德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）預期今年剩下時間裏中...

韓國製造成回憶 韓企被擠出中國市場

觀察者網引述韓媒日前報導稱，自今年5月以來，韓國已連續3個月對中國大陸出現貿易逆差，韓媒稱「對華近30年貿易順差結束」。...

菲律賓爆規模7.1強震 MLCC及封測產能恐受影響

路透報導，菲律賓北部多洛雷斯地區附近在27日上午8時43分發生強烈地震，美國地質調查局（USGS）測得地震規模為7.1，...

交易突變卦…推特9月開股東大會 表決馬斯克收購案

美國億萬富豪馬斯克放棄收購社群媒體巨擘推特，推特循法律途徑以求完成交易，並將於9月13日召開股東大會就併購案進行投票，該...

IMF警告：全球經濟恐很快到達衰退邊緣

國際貨幣基金組織(IMF)26日警告，在美國、中國和歐洲在危機衝撞下的經濟放緩情況比預期更嚴重，全球經濟可能很快就會處於...

通膨達40年來最高 近4成美國人無法再存錢

近40年來僅見的超高通貨膨脹率持續重創美國，入不敷出的家庭愈來愈多，國人踉蹌跟上變局，負債加深；人口普查局調查發現，約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。