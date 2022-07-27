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美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。路透
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。路透

全球消費行為出現M型特徵，感受到通膨壓力的民眾只買食品、漂白劑和漢堡等低價的生活必需品，但銀行戶頭裡有高餘額的人，照樣搶購一只要價3,000美元的路易威登手提包。

投資人密切關注企業發布的第2季財報，想研判經濟是否走向衰退。但目前為止，信號不一。因燃料和食品漲價而受重創的消費者，支出有疲軟跡象，但同時，信用卡和其他數據表明，部分人士仍外出旅遊並大手筆花錢。

零售巨擘沃爾瑪周一公布獲利預警：該公司有許多顧客來自低收入家庭，已把支出轉向生活必需品，跳過服飾和體育用品。

美國民眾持續擔心高通膨和升息，消費者信心指數在7月連續第三個月下滑。

於此同時，奢侈品集團LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton第2季銷售額攀升19%，僅略低於年初。歐洲和美國的手提包和高檔酒類的銷售，有助抵消中國大陸防疫封鎖帶來的消費放緩。

根據支付處理商Visa，跨境交易量躍增40%，反映出夏季旅遊熱潮和一些消費者的韌性。

但消費者需求疲軟已衝擊到微軟的遊戲業務，該公司與Xbox相關的收入減少7%，本季料將進一步萎縮。晶片大廠德州儀器也發現，消費者對個人電子產品的需求減弱。

消費品巨擘可口可樂、麥當勞和聯合利華都說，即使漲價，他們的產品仍舊熱銷。問題是能撐多久。

可口可樂公司第2季全球銷售增加8%，已開發國家和新興市場的銷售均見增長，平均售價成長約12%。

麥當勞連鎖店的全球銷售躍升近10%，優於預期的6.5%。但該公司正考慮是否增加更多特價品項。該公司財務長Kevin Ozan在法說會上表示，通膨飆升——尤其是歐洲——會使一些低收入消費者選擇更便宜的商品，減少購買金額較高的組合餐。

聯合利華和Reckitt的股東Gabelli的投資組合經理Ashish Sinha說：「每周一次出門採購都會看到廠商漲價。問題在於：消費者對於漲價能接受到什麼程度？」

漲價 通膨 麥當勞

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