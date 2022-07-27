微軟新年度財測亮麗、雲端業務帶勁 盤後一度大漲逾5%

微軟發布亮眼財測，預期從7月展開的新年度營收以雙位數成長，主要受雲端運算服務需求帶動，利多展望蓋過上季財報不佳的成績，激勵26日盤後股價一度大漲超過5%，逆轉先前跌勢。

微軟26日表示，預期在明年6月底止的2023年度營收和營業利益都將以雙位數成長。微軟主管表示，匯率波動的影響對新年度營收的影響約4個百分點、對本季影響約5個百分點，這淡化有關美元強勢將更大幅衝擊微軟海外營收價值的疑慮。

關於財測，微軟預估本季營收492.5億至502.5億美元，以中間值估算，代表營收成長約10%，這已反映PC銷售減緩和雲端基礎設施成長減緩的情況。分析師原先預期本季營收達514.9億美元。不過，隱含毛利率達69.85%，高於分析師預期的69.3%。

微軟重申三個月前對2023年度的財測。微軟財務長胡德（Amy Hood）表示：「我們繼續以當前匯率和美元預期營收和營業利益有雙位數成長。」她說，微軟將把伺服器和網路設備的使用壽命從四年延長至六年，一如2020年類似的做法。Wedbush分析師艾夫斯表示，這樣的財測「非常強勁」。

微軟表示，Azure雲端運算軟體正吸引更多大型交易，並且正把客戶移往售價較高的Office雲端程式。 另外，隨著聘僱減緩，公司支出也將減速。

執行長納德拉（Satya Nadella）表示，動盪的經濟情勢將使一些客戶更受微軟的產品和雲端軟體吸引，因為這能協助客戶管理科技支出，「走出這輪總體經濟危機後，公共雲端將會是更大的贏家」。

微軟股價在26日收盤後一度大漲5.3%至每股266美元，逆轉稍早在財報發布後一度跌約2%的走勢。微軟今年來股價累計下跌25%。

回顧上季，微軟營收和獲利都低於預期，主要受不利的匯率因素、雲端運算服務和PC軟體需求轉弱等因素影響。上季營收年比成長12%至519億美元，寫下2020年9月來最低營收增速；淨利成長至167億美元，相當於每股盈餘2.23美元。

Azure上季雲端運算服務的營收成長率減緩至40％，低於市場預期，也不如前一季的46%增速。但展望本季，納德拉說：「我們正見到更大、更長期的採用承諾，本季1億美元以上和10億美元以上合約交易的數量會創紀錄。」

至於包括Azure公共雲、SQL S、Window Serve和企業服務在內的Intelligent Cloud部門上季營收成長20%至209.1億美元，預估本季營收203至206億美元，略高於分析師預期。