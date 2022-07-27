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SK海力士第2季獲利大增56% 料下半年記憶晶片減弱
南韓晶片製造商SK海力士第2季獲利成長56%，可見需求不退，也受益於韓元貶值，不過SK海力士仍預料下半年記憶晶片需求趨緩。
SK海力士周三公布，第2季營業淨利增至 4.2兆韓元（32億美元），略優於分析師原估的4.1兆韓元。營收較去年同期成長34%至 13.8兆韓元，不如分析師所估的14.3兆韓元。
SK海力士周三早盤股價上漲0.5%。
這個全球排名第二的記憶晶片製造商業績表現不俗，讓原以為需求下滑和供過於求的投資人鬆一口氣。不過，SK海力士仍對下半年抱持保守看法，認為個人電腦和智慧手機出貨量可能不如原初所料，伺服器需求也可能趨緩。
SK海力士發布新聞稿說：「供應資料中心客戶的伺服器用記憶晶片需求也可能趨緩，因為客戶將去化庫存。」
記憶晶片需求僅有需求的亮點竟也如此，對投資人信心無疑是一大打擊。亞馬遜在內的科技巨人原本無不全力擴充資料中心服務，以滿足雲端運算需求。
摩根士丹利周一將SK海力士降評為「持平比重」，並調降三星電子的股價目標，理由是這些晶片業者本季對DRAM突然降價。
SK集團董事長崔泰源周二和美國總統拜登通話，承諾將在美國投資150億美元，建立先進封測基地，並強化在美國的研發計畫。
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