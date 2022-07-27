銅價受中國大陸數據提振 金價持穩 油價走低

銅價在倫敦市場連續三日上漲，中國需求強勁的跡象有助提振投資人信心；原油價格周二在清淡交投中下跌，金價持穩，金融市場準備迎接預期中的聯準會（Fed）升息。

基本金屬

銅價一度大漲3.1%，即使如此，在建築、基礎設施和消費品中用途廣泛的銅仍在邁向連續四個月下滑。

儘管疫情在全國各地出現，但隨著企業活動恢復、信心增強，大陸經濟7月延續了復甦勢頭。

「6月中國消費的強勁成長可能反映了與重新開放相關的投資回報以及各種刺激計畫，」 Shreyas Madabushi等花旗分析師在報告中表示，「中國經濟的復甦料將放緩，因為極易傳播的Omicron變種和清零政策限制了經濟成長，而且房地產行業依然疲弱」。

當地時間下午5:51，銅價在倫敦金屬交易所上漲0.8%至每噸7,536.50美元；此前一度觸及每噸7,708美元的高點。鋅價上漲1.8%；鋁價上漲0.5%，因冶煉廠面對能源價格飆升，交易員繼續評估進一步減產的風險。錫價下跌0.7%。

油價下跌

西德州中級原油（WTI）下跌1.8%，收於每桶95美元下方。9月交割的WTI合約下跌1.72美元，結算價報每桶94.98美元；9月布蘭特原油合約下跌75美分，結算價報每桶104.40美元。

美國股市走低，此前一系列上市公司業績數字顯示，通膨已經開始影響消費者行為，並且汽油價格走高也讓美國人改變了駕車習慣。

CFRA Research股票研究副主管Stewart Glickman表示「汽油需求在本應是需求旺季的時候減弱，凸顯了對滯脹的擔憂以及可能對經濟造成的影響」。

金價持穩

黃金在周一下跌0.5%後持平。紐約時間下午2:02，現貨黃金上漲0.1%至每英兩1,711.67美元；期貨結算價跌0.1%至每英兩1,735.70美元。現貨白銀和鈀金上漲，白金下跌。

ED＆F Man Capital Markets分析師Edward Meir在報告中寫道，「我們在市場度過了奇怪的一天，因為美元上漲約半個點（儘管美國利率走低），但大宗商品好多都在上漲」。