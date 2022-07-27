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台積電ADR下跌2.2% 隨費半下挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二大跌2.2%，追隨費城半導體指數頹勢，收在84.42元，較台北交易股價溢價縮為2.1%。

費城半導體指數下跌1.6%。道瓊工業指數下跌228.5點，跌幅0.7%，至31,761.54點；標普500指數跌45.79點，跌幅1.2%，至3,921.05點；那斯達克綜合指數大跌220.09點，跌幅1.9%，至11,562.58點。

台灣加權股價指數昨天下跌129.55點收在14,806.78點。台積電跌0.9%收在495.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 82.93 -2.29 83.70 0.62

中華電 CHT 118.65 -0.53 120.00 0.03

台積電 TSM 505.49 -2.18 495.00 2.12

聯電 UMC 38.86 -5.53 38.60 0.68

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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