三度下修今年全球經濟表現 IMF：壓倒性地偏向續走下坡

國際貨幣基金（IMF）26日三度下修2022及2023年全球經濟成長率預估，下修幅度分別為0.4及0.7個百分點，成長率降至3.2%及2.9%，主要是被美國、中國大陸及印度拖累；IMF並形容經濟展望「黯淡且更加不確定」，且「壓倒性地偏向再走下坡」。

IMF發表最新「世界經濟展望（WEO）」報告指出，疫情已經削弱全球經濟成長，多項新震撼更使情勢雪上加霜，包括全球通膨遠高於預估，尤其是美國與歐盟，使金融情勢趨緊；中國大陸爆發疫情及政府採取封控措施，使經濟遠比預估惡化；另外俄烏戰爭進一步打擊全球經濟。

IMF指出，更悲觀的預估則是2022及2023年全球成長率分別降到2.6%及2.0%，原因是俄羅斯可能大幅減少能源出口，如此將進一步打擊經濟成長，並引發新的通膨壓力。不過這種可能性較小。

下修幅度最大的國家包括美國、中國大陸及印度。美國今年預估成長率被下修1.4個百分點，為2.3%，主因上半年表現不如預期，家庭購買力下降，及緊縮貨幣政策，預估2023年成長率進一步降到僅1%。大陸預估成長率被下修1.1個百分點，為3.3%，主因防疫封禁措施及房市危機。印度下修0.8個百分點，為7.4%，幅度相對較小，靠的是外部環境有利及快速緊縮貨幣政策。

歐元區今年預估成長率下修0.2個百分點，為2.6%，明年則降到1.2%；俄烏戰爭衝擊將進一步打擊2023年的經濟表現，尤其是德國、法國及西班牙等主要經濟體；若俄羅斯停止供氣，明年歐元區將接近0成長。俄羅斯預估成長率雖上修2.5百分點，但仍為負6%。

IMF預估今年先進國家通膨率為6.6%，新興經濟體與開中國家為9.5%，上修幅度分別為0.9及0.8個百分點。

IMF強調，壓低通膨應是各國決策官員的「第一優先要務」；「貨幣政策更為緊縮，無可避免將造成經濟成本，但若拖延則只會使成本更高」。

IMF新任首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas警告，目前正是考驗各國央行是否有「勇氣」在經濟接近衰退的時刻，繼續升息以恢復物價穩定。

他並強調，2023年經濟衰退的風險「尤其顯著」，因為屆時多個國家的經濟成長將會觸底，而疫情期間累積的儲蓄已經萎縮，且「即使是小規模的震撼都可能造成經濟成長停頓」。他並不預期經濟會陷入「停滯膨脹」，但「可能發生全球性衰退的風險升高，且通膨仍將比預期更持久」。

新興市場最值得擔憂，因為美國緊縮使全球舉債成本上升；如果俄羅斯大幅減少能源出口，新興市場通膨將更高，貨幣政策將更為緊縮。