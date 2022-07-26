傳南韓婉拒美國「晶片四方聯盟」 限時答覆要求

集微網消息，美方此前對韓國政府下達8月底前回覆“晶片四方聯盟”（Chip 4）邀約的“最後通牒”，韓方官員透露，該國將不會接受美方設定的所謂時限。



該位官員向媒體表示，供應鏈牽一發而動全身，韓方將以穩定供應鏈為目的，討論和製定最佳方案，綜合考慮對韓國企業海外發展和現有投資的利弊，做出符合自身利益的決定。

該位官員還透露，即便韓方判斷需加入該聯盟，也會根據其利益自主擬定相關合作事項，韓方將很難接受加入一個具有排斥特定國家性質的協調機製。

針對外界擔憂該事件對中韓經貿合作影響，此位官員透露韓方迄今為止一直優先與中方進行協調，今後也將繼續就保障供應鏈暢通加強合作。

稍早前另一位韓國政府官員也對媒體評價稱，半導體同盟的概念十分粗糙，美方也並未就其性質對韓國進行澄清，韓方不願意接受所謂的二選一條件。

“晶片四方聯盟”倡議由美國提出，試圖搆建參與方從晶片設計、生產到供應的戰略同盟，限製參與方對特定國家的資本和技術輸出，韓國企業擔憂這將帶來巨大損失，去年韓國半導體出口總額達1280億美元，其中60%出口至中國內地和香港地區。

目前，美國對韓方施加了較大壓力，除四方聯盟限時答覆要求，據稱美國總統拜登也將與SK集團會長崔泰源於本周擧行眡頻會談，雙方將就SK集團在美國的投資計劃等進行磋商，不排除拜登借機向SK方面施壓。