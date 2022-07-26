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白宮：SK海力士母公司將在美投資220億美元

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
南韓第二大財團SK集團將宣布欲斥資220億美元，投資美國製造業。路透
南韓第二大財團SK集團將宣布欲斥資220億美元，投資美國製造業。路透

美國總統拜登與南韓SK集團會長崔泰源舉行線上會議前夕，白宮26日表示，SK集團將宣布欲斥資220億美元投資美國製造業。

路透報導，SK集團是南韓第二大財團，旗下企業包括全球記憶體晶片製造二哥SK海力士、電池大廠SK創新（SK Innovation），SK創新又是南韓最大煉油廠SK Energy與電池製造商SK On的母公司。首爾的SK代表並未立即提供該計畫細節。

白宮發言人說：「SK集團的這項宣布再度證明政府成功創造更具韌性和安全的供應鏈，且在這些未來技術方面（的競爭力）將勝過世界其他地區。」

自2018年以來，SK集團電池部門已宣布將砸下約62億美元，在美國喬治亞州興建兩座獨立工廠，並與美國福特汽車（Ford）在田納西州和肯塔基州蓋設三座工廠。另外，崔泰源去年表示，計劃到2030年將在美國投資約520億美元。

SK集團5月還宣布，未來五年將斥資247兆韓元（逾1.95億美元）在海內外投資半導體、電池及生物製藥領域。

白宮稍早表示，拜登26日將與崔泰源舉行線上會議，討論該公司在美國製造和創造就業的投資計畫。

美國 白宮 南韓

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