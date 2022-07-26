今年1月才組團隊 LG新能源將暫停「稜柱電池」開發
集微網消息，Businesskorea報導，LG新能源預計將暫時停止稜柱形電池的開發，重點開發現有的袋式和圓柱形電池。
該公司今年早些時候宣佈將考慮開發稜柱形電池，並於1月份組建了稜柱形電池開發團隊。然而，該團隊大量工程師最近已轉到汽車電池開發和小電池開發部門，這意味著LG可能暫停了稜形電池的開發。
LG新能源最近宣佈，由於投資成本激增，將重新考慮在美國亞利桑那州建造一座新圓柱形電池工廠的計劃。行業人士表示，在這種情況下，開發稜柱形電池對LG公司來說是一個相當大的負擔。
LG新能源今年第二季度的營業利潤為1956億韓元，比去年同期下降73%，比上一季度下降24.4%。
LG新能源於2021年下半年開始投入電動汽車稜柱形電池業務。業內人士認為，此擧與大衆汽車集團計劃將電動汽車中稜柱電池的比例提高到80%以上有關。
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