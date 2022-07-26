俄羅斯再減油氣供應 歐盟憂難過冬

俄羅斯再對歐洲出招，減供氣讓歐盟跳腳！俄羅斯天然氣工業股份公司25日宣布，將再減少北溪1號一半的供氣量，俄羅斯輸往歐洲的輸氣量將只剩最大量的20%。俄羅斯先前也以許多理由減少對歐洲的天然氣輸出，歐洲雖因俄烏戰爭欲擺脫對俄羅斯依賴，但面對俄羅斯突然減氣，臨時準備足夠過冬的能源顯得更加困難。

供氣量僅剩20%

根據《英國廣播公司》報導，俄羅斯天然氣工業股份公司25日以管線維修為由，將再度減少北溪1號油氣管的輸氣量一半至每天3300萬立方米，這也是上次將供氣量減少至40%後再度減少，未來每天的供氣量僅剩管線最大運送量的20%。這也讓德國政府不滿，表示俄羅斯這樣做，毫無技術依據。

歐盟執委會主席馮德萊恩也痛批俄羅斯將能源作為要脅歐盟的手段，由於俄羅斯2021年的供氣量佔歐洲總能源使用40%，歐盟希望在未來7個月內逐步減少對俄羅斯的能源依賴至15%，但《英廣》認為，俄羅斯突然將北溪1號大量減供氣，讓歐洲尋找替代能源的壓迫感更大，冬天來臨時將非常艱難。

克里姆林宮則維持一貫態度，重申自己是可信賴的能源供應者，並強調西方對俄羅斯的制裁，歐盟突然中斷合約才是錯誤的行為。羅斯天然氣工業股份公司也因為保加利亞、丹麥、芬蘭、荷蘭與波蘭不願以盧布支付天然氣費用，減少這些國家的供氣。

歐盟各國憂

《CNBC》提到，普丁警告西方如果再對俄羅斯繼續制裁，將會讓國際能源價格飛漲，對國際消費者來說會是悲劇性的結果。這也讓歐盟會員國擔心俄羅斯將在冬天完全切斷對歐的能源供應，德國甚至恐因此陷入衰退。

歐盟先前雖然有制訂替代方案，透過加強綠能基礎建設、尋找替代來源、放寬核電與天然氣在特殊條件下為「綠電」，但許多基礎建設計畫都是配合2030、2050淨零碳排目標所進行，目前看來要完全彌補俄羅斯斷氣後的缺額並不容易。

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