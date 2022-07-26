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輝能電池做後盾 越Vingroup拼五年全球賣100萬輛電動車

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
VinFast的電動車登陸美國，本月在加州一口氣開了六家展示賣場。歐新社
VinFast的電動車登陸美國，本月在加州一口氣開了六家展示賣場。歐新社

越南企業集團 Vingroup和子公司VinFast已陸續和台灣的輝能科技和英特爾（Intel）在內多家科技公司取得合作，自我轉型為布局全球的電動車製造商，目標在六年內賣出100萬輛電動車。

VinFast去年12月才成立電動車生產事業，目前在越南以外地區還沒有賣過一輛電動車。不過，VinFast全球執行長黎氏秋水向日經新聞發下豪語：「我們將在五到六年內賣出100萬輛電動車。」

VinFast設於美國北卡羅萊納州的汽車廠即將動土，第一階段投資20億美元，預計2024年7月啟用。VinFast宣布在美國設廠之時，也宣布今年將退出傳統汽車事業。位於越南海防市的組裝廠本來同時生產燃油車和電動車，如今生產電動車的比率不斷提高。

據日經報導，VinFast的豪賭背後，有台灣固態電池開發商輝能科技為後盾。VinFast 本月6日宣布，將對輝能投資數千萬美元。輝能將自2024年起開始供應電池給VinFast。

比起鋰電池，固態電池可將電動車的蓄航力提升一倍，並將充電的時間縮減1/3。日經報導，VinFast還考慮在越南和輝能在越南成立合資公司，目前開發能量產固態電池的技術是一大瓶頸。

此外，Vingroup也打算最快今年在河靜省建立自己的車用電池廠，該公司也和大陸的國軒高科合作研發磷酸鐵鋰電池，這種電池捨棄成本較高的鈷。雙方計劃2024年在河靜成立另一座工廠。

另外，Vingroup也和英特爾簽約，將合作開發多種電子設備。

Vingroup靠開發房地產獲利，然後將賺得的收益投入汽車業。Vingroup創辦人暨董事長范日旺是越南首位身價超過10億美元的富豪，以改善越南人的生活品質為志業。

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