創刊44年加拿大《星島日報》8月28日起停印 將資源集中新媒體平台
加拿大星島傳媒集團宣布，決定在8月28日停止印刷於1978年創刊的加拿大《星島日報》，把資源集中到新媒體平台的發展，更貼合民眾未來生活需要。
加拿大《星島》：網絡世界令生活產生翻天覆地變化
加拿大星島傳媒集團在社群平台及加拿大版網站發出通告，該篇以「共創新里程」為題的通告形容，數位潮流浩浩蕩蕩，資訊載體推陳出新，讀者閱讀方式亦漸趨多元，廣告宣傳平台千變萬化，目前人們生活與網路世界環環相扣，產生了翻天覆地變化。
1978年創刊將轉型：更貼合民眾未來生活需要
通告指，加拿大《星島日報》自1978年創刊以來受到當地地華人支持，集團感謝作者、讀者和客戶支持，但同時宣布集團決定在2022年8月28日停止印刷加拿大《星島日報》，把資源集中到新媒體平台的發展，轉型到更貼合民眾未來生活需要。
疫情下2020年曾裁員15%
通告指，集團多個新媒體平台每月有超過90萬用戶，點擊逾1500萬次，社群媒體亦有逾18萬帳戶追隨。資料顯示，加拿大星島傳媒集團2020年4月曾宣布裁減公司在當地各分社34名員工，管理層當時稱，為了盡可能減低疫情對集團影響，曾先後研究許多不同方案和多項應對措施，最終在萬般不願之下裁減公司全國約百分之十五的職位，這是一個很艱難的決定。
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文章授權轉載自《香港01》
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