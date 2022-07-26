意外！南韓Q2經濟成長加速 但出口仍下滑

南韓第2季經濟成長意外加速，因家庭和政府的支出有助抵消通膨加劇和俄烏戰爭對貿易產生的衝擊。

南韓央行周二公布的數據顯示，截至6月的三個月，國內生產毛額（GDP）較前一季成長0.7%，高於路透訪調14名經濟學家普遍預期的0.4%。與去年同期相比，這個亞洲第四大經濟體上季成長2.9%，也超出預期的2.5%。在此之前，第1季GDP的增幅是0.6%，2021年最後一季成長1.3%。

民間消費繼第1季下滑0.5%後，第2季躍增3%，因為政府在4月底幾乎全面解除社交距離防疫限制。

Meritz Securities分析師Yoon Yeo-sam說：「這是個意外，因疫情過後被壓抑的需求噴發。比預期為快的成長讓央行能專注在控制需求帶動的通膨。」

這個結果顯示，經濟經受得住一年來的緊縮周期，決策者可能受到彭舞，持續升息以控制20年來最嚴重的通膨。南韓央行去年8月開始升息，前幾次都調高利率一碼，7月13日宣布升息兩碼，創史上最大升幅。

儘管民眾增加開支，但南韓實質出口仍然下降，其仰賴貿易的經濟因俄烏戰爭導致能源和大宗商品價格上漲而承受壓力。隨著美國聯準會和其他國家央行迅速收緊貨幣政策，南韓出口商也面臨全球需求減弱的風險。中國大陸的防疫封控也抑制市場需求，加劇供應鏈中斷，那裡是南韓最大的出口目的地。