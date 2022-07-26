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祖克柏舊金山宅賣了！3億元入手、售得近10億元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Meta Platforms執行長祖克柏賣掉位於舊金山的房屋，創該地區今年來最貴交易紀錄。美聯社
Meta Platforms執行長祖克柏賣掉位於舊金山的房屋，創該地區今年來最貴交易紀錄。美聯社

房地產媒體The Real Deal報導，臉書共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）已將他的舊金山房子賣出，這棟歷史近百年的房屋，售得3,100萬美元（近新台幣9.3億元），創下舊金山地區今年來最貴住宅買賣紀錄。

根據房地產經紀服務公司Redfin的資料，這位Meta Platforms的執行長是在2012年以約1,000萬美元（近新台幣3億元）買下這棟房子。

房子位於多洛雷斯公園附近，有四間臥室和四間浴室，面積超過7,300平方英尺（約206坪）。此屋建於1928年，坐落在0.25英畝的土地上。

根據彭博億萬富豪指數的資料，祖克柏是在臉書上市的數月後買下這棟舊金山的房子。祖克柏和妻子普莉希拉·陳（Priscilla Chan）砸了上百萬美元翻修，新設洗衣室、葡萄酒陳設房、吧檯和溫室。他的鄰居曾抱怨漫長施工狀態以及維安人員長期占用停車位。

祖克柏在矽谷、太浩湖和夏威夷仍擁有數筆房地產，包括在夏威夷考艾島的1,400英畝土地，也在太浩湖的內華達州一側買了兩座並排的湖濱房屋。

祖克柏（Mark Zuckerberg）位於舊金山的房子已賣出。圖／取自Google網站。
祖克柏（Mark Zuckerberg）位於舊金山的房子已賣出。圖／取自Google網站。

舊金山 祖克柏 房地產

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