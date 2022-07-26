末日博士羅比尼：微衰退是妄想 美這次比金融危機後糟

有「末日博士」之稱的知名經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini），隨利率上升和經濟受高債負影響，美國正面臨深度衰退，那些以為經濟只會輕微衰退的人是在「妄想」。

他說︰「我們將面臨嚴重經濟衰退以及嚴重債務和金融危機的原因有很多；認為這次會是短期輕微衰退的想法，完全是妄想。」

羅比尼舉出的原因之一是，疫情之後的債務比在歷史高點，特別是已開發經濟體，其債負還在不斷增加，還有部分產業。

他認為，現在與1970年代不同，當時雖有停滯性通膨，但債負低。而美國自2008年金融危機以來債務大為膨脹。

羅比尼說︰「這次，我們面臨停滯性通膨的負面供給面衝擊，還有處於歷史高點的債務比。在前幾次的經濟衰退，例如前兩次，我們採行大規模的貨幣和財政寬鬆措施。這次因為收緊貨幣政策而陷入衰退。我們卻沒有更多財政空間了。」他預言：「這次可能比70年代和全球金融危機後更糟。」