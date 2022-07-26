特斯拉為比特幣提列1.7億美元減值損失 資本支出增加

華爾街日報報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）周一向美國證券交易委員會申報，今年前六個月，其持有的比特幣有減值損失1.7億美元。該公司也認列出售部分比特幣後獲利6,400萬美元。

特斯拉表示，由於會計規則將數位資產歸為無限期無形資產，所以必須提列減值損失以反映持有加密貨幣的公允市價低於持有成本。

該公司表示：「直至出售為止，我們可能不再因為市價上漲而向上修正。減值恐對該期獲利能力產生負面影響，即使這些資產的整體市場價值增加。」

上周，特斯拉執行長馬斯克表示，該公司第2季賣出價值9.36億美元的比特幣，以便讓現金部位最大化。特斯拉原本持有比特幣15億美元，現已出售75%，截至6月底，剩下大約2.18億美元。該公司是在2021年第1季買進比特幣。

馬斯克上周在法說會表示：「我們當然對未來增持比特幣持開放態度，所以這不該被當成對比特幣的蓋棺論定。」

申報文件沒有說明特斯拉是在什麼時候賣掉或開始賣它持有的比特幣。馬斯克3月曾推文，他不打算賣個人手上的比特幣、乙太幣或狗狗幣。

在申報文件裡，特斯拉也提高今年和未來兩年的資本項目支出計畫大約10億美元。這家電動車大廠說，這幾年的資本支出可望達到每年60億到80億美元間。