台積電ADR平盤 較台北交易股票溢價3.4%

台積電ADR周一幾近平盤，收在86.30美元，較台北交易股價溢價3.4%，費城半導體指數跌0.6%。

美國股市標普500指數周一走勢震盪，終場小漲作收，在聯準會（Fed）升息和幾家科技巨人的財報之前，投資人心存觀望。道瓊工業指數上漲90.75點，漲幅0.3%，收在31,990.04點；標普500指數上漲5.21點，漲幅0.1%，至3,966.84點；那斯達克綜合指數下跌51.45點，跌幅0.4%，至11,782.67點。

台灣加權股價指數昨天小跌13.03點收在14,936.33點。台積電跌0.7%收在499.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 84.81 +0.18 84.60 0.24

中華電 CHT 119.18 +0.78 120.00 -0.69

台積電 TSM 516.32 -0.02 499.50 3.37

聯電 UMC 41.10 -2.97 40.50 1.49

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據