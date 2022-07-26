台積電ADR平盤 較台北交易股票溢價3.4%
台積電ADR周一幾近平盤，收在86.30美元，較台北交易股價溢價3.4%，費城半導體指數跌0.6%。
美國股市標普500指數周一走勢震盪，終場小漲作收，在聯準會（Fed）升息和幾家科技巨人的財報之前，投資人心存觀望。道瓊工業指數上漲90.75點，漲幅0.3%，收在31,990.04點；標普500指數上漲5.21點，漲幅0.1%，至3,966.84點；那斯達克綜合指數下跌51.45點，跌幅0.4%，至11,782.67點。
台灣加權股價指數昨天小跌13.03點收在14,936.33點。台積電跌0.7%收在499.50元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 84.81 +0.18 84.60 0.24
中華電 CHT 119.18 +0.78 120.00 -0.69
台積電 TSM 516.32 -0.02 499.50 3.37
聯電 UMC 41.10 -2.97 40.50 1.49
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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