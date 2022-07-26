台積電客戶恩智浦發布強勁財測 汽車和工業晶片需求熱

全球第二大車用晶片供應商恩智浦半導體（NXP Semiconductor）看好車用晶片的需求持續熱絡，本季財測優於市場預期。

恩智浦周一發布聲明說，第三季營收將介於33.5億到35億美元。相較下，分析師平均預估33.2億美元。毛利率將高達58.3%，也優於分析師預期的57.6%。

恩智浦的營收有一半來自車用晶片的銷售。這家荷蘭公司因為汽車增加使用半導體而快速成長。由於電子元件的供應仍然無法滿足汽車業的所有訂單，該公司延續成長態勢。恩智浦在聲明中引述汽車業、工業和聯網設備均有強勁需求。

與許多其他晶片製造商一樣，恩智浦也外包半導體生產，例如請台積電（2330）代工。

在上於7月3日的上季，恩智浦的銷售增加28%到33.1億美元。毛利率是57.8%。數據優於市場預期。

恩智浦股價周一小跌0.58%，收黑在174.13後，盤後交易幾無變動。該股今年來下跌24%。