快訊

你也這樣被詐騙了嗎？連結別亂點 三關鍵能成功阻詐

圖解新聞／首見BA.5社區群聚 變異株3大特點讓專家覺得不妙

台積電客戶恩智浦發布強勁財測 汽車和工業晶片需求熱

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
恩智浦發布的本季財測優於市場預期。路透
恩智浦發布的本季財測優於市場預期。路透

全球第二大車用晶片供應商恩智浦半導體（NXP Semiconductor）看好車用晶片的需求持續熱絡，本季財測優於市場預期。

恩智浦周一發布聲明說，第三季營收將介於33.5億到35億美元。相較下，分析師平均預估33.2億美元。毛利率將高達58.3%，也優於分析師預期的57.6%。

恩智浦的營收有一半來自車用晶片的銷售。這家荷蘭公司因為汽車增加使用半導體而快速成長。由於電子元件的供應仍然無法滿足汽車業的所有訂單，該公司延續成長態勢。恩智浦在聲明中引述汽車業、工業和聯網設備均有強勁需求。

與許多其他晶片製造商一樣，恩智浦也外包半導體生產，例如請台積電（2330）代工。

在上於7月3日的上季，恩智浦的銷售增加28%到33.1億美元。毛利率是57.8%。數據優於市場預期。

恩智浦股價周一小跌0.58%，收黑在174.13後，盤後交易幾無變動。該股今年來下跌24%。

半導體 車用晶片 荷蘭

延伸閱讀

期貨商論壇／台積期 可留意

背刺台積電？聯發科供英特爾大單 網：美國意圖很明顯了

英特爾與聯發科建立晶圓代工合作關係 台積電回應了

受惠台積電的房市區域將泡沫化？專家用「倒啤酒」解讀

相關新聞

夏季最重要一周…重量財報在即 史指走勢持平

美股25日波動，交易員迎接最繁忙的一周企業財報，以及對聯準會(Fed)進一步升息的深入探討。

睡了谷歌創辦人妻子？ 馬斯克：胡扯

華爾街日報報導，消息人士透露，特斯拉電動車創辦人馬斯克去年底和谷歌共同創辦人布林的妻子妮可．珊那菡有染，布林今年初訴請離...

全球光纖纜線價暴漲

英國金融時報（FT）報導，全球光纖纜線短缺，已導致價格從去年3月的歷史谷底大漲70%，交貨期也拉長，可能因此影響全球各地...

美股三大指數早盤平盤波動 市場靜待企業財報和Fed決策

美股三大指數25日早盤在平盤附近狹幅波動，市場靜待本周陸續公布的企業財報和聯準會（Fed）的利率決策。

華爾街押注 年底升息到頂

華爾街投資人目前普遍押注美國聯準會（Fed）在今年底之前將急劇升息到頂，並於升息結束六個月之內（明年中）開始轉而降息，這...

強勢美元 吃掉美企獲利

美元猛升已經使美國企業第2季營收及盈餘損失慘重；專家指出，即使美元升勢就此打住，但過去12個月來的升幅已經足以使企業進一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。