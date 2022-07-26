沒有最遠只有更遠 美企CEO與員工的薪酬比超過320倍

根據美國勞工暨產業工會聯盟（AFL-CIO）的最新統計，美國標普500指數成分股企業執行長2021年的平均薪酬為1,830萬美元，是員工薪資中位數的324倍有餘，且他們的薪酬增幅遙遙領先通膨。

代表125萬名美企員工的AFL-CIO公布，美國企業執行長和一般員工的薪酬存在懸殊差距，尤其是在倉儲、商店、餐廳及工廠這類可活絡經濟的領域，且通膨失控似乎助長這個差距擴大。立場偏左的美國智庫經濟政策研究所（EPI）指出，聯邦最低工資的價值正處於1956年來最低點。

根據這份報告，有些企業高管認為，員工薪資是推升物價漲不停的原因之一，但員工去年的實質薪資（經通膨調整）不增反減，下滑2.4%，和同期勁增18.2%的執行長薪酬形成鮮明對比。

AFL-CIO財務秘書瑞德蒙說：「標普500大企業執行長與員工去年的平均薪酬比為324比１，遠高於2020年的299比１、和2019年的264比１。」

他說：「不得不說，執行長與員工的薪酬比在疫情期間大增23%。企業並未運用加薪或抑制商品與服務價格等措施，來投資內部人力，反倒利用價格飆漲取得創紀錄的獲利和造成經濟衰退，這將導致勞動人口失去工作機會。」

報告顯示，執行長薪酬比最高的企業包括電商巨頭亞馬遜、線上旅遊業者Expedia、速食龍頭麥當勞，以及折扣零售業者TJX。亞馬遜執行長傑西去年薪酬總計2.127億美元，員工薪資中位數為32,855美元，換算成薪酬比是員工的6,470多倍，傲視標普500指數其他成分股企業。