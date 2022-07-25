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蘇貞昌說官邸輔選「天經地義」 忘了當年怎麼罵國民黨

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

聯合報／ 編譯李京倫／即時報導
馬斯克24日深夜發給紐約郵報一張照片，顯示他與48歲的布林在某處戶外開心地與兩名女子吃喝玩樂。馬斯克說：「兩小時前才拍的。」圖／取自網路
馬斯克24日深夜發給紐約郵報一張照片，顯示他與48歲的布林在某處戶外開心地與兩名女子吃喝玩樂。馬斯克說：「兩小時前才拍的。」圖／取自網路

華爾街日報報導世界首富馬斯克與Google共同創辦人布林之妻妮可．沙納漢有染之後，馬斯克大動作消毒，除了發布與布林最新合影之外，還說已與布林夫妻談過此事，布林夫妻說消息不是他們放的。

馬斯克24日深夜發給紐約郵報一張照片，顯示他與48歲的布林在某處戶外開心地與兩名女子吃喝玩樂。馬斯克說：「兩小時前才拍的。」

馬斯克在電郵中告訴紐約郵報：「妮可和謝爾蓋（布林的名字）離婚跟我完全無關。我確定妮可和謝爾蓋會證實這點。我跟謝爾蓋和妮可談過這件事，他們說消息不是他們放的，所以這想必是一種傳悄悄話遊戲，經過兩三層傳話。」

馬斯克還發推文說，華爾街日報發這篇文是要拉低特斯拉的股價，「人格謀殺攻擊今年達到新高度，不過這些文章都無關宏旨。我每天瘋狂工作，沒那麼多時間搞東搞西，被指控不軌的關鍵人物，沒有一個被訪問過！」

馬斯克 華爾街日報 紐約

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