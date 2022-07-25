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美股三大指數早盤平盤波動 市場靜待企業財報和Fed決策

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
市場迎來今夏最重要的一周，美股三大指數25日早盤在平盤附近狹幅波動，漲跌互見。 路透
市場迎來今夏最重要的一周，美股三大指數25日早盤在平盤附近狹幅波動，漲跌互見。 路透

美股三大指數25日早盤在平盤附近狹幅波動，市場靜待本周陸續公布的企業財報和聯準會（Fed）的利率決策。

紐約三大指數同步開高，但隨後則在平盤上下來回穿梭，目前道瓊工業指數漲0.3%，標普500指數漲0.1%、但那斯達克綜合指數跌0.2%；費城半導體指數跌逾1%，但台積電ADR僅跌0.1%左右。

本周可能是今夏最重要的一周，重大事件包括Fed的利率決策、美國Q2國內生產毛額（GDP）數據，及近三分之一的標普500成分企業也將陸續公布財報。投資人仍擔憂經濟可能陷入衰退，希望本周的多項資訊能指引方向。

CFRA首席投資策略師史都瓦說，投資人認為28日公布的第2季GDP數據可能連續第二季下滑，代表經濟已陷入技術性衰退，「儘管Fed 27日可能宣布升息3碼，但對於未來升息的鷹派立場可能稍微減弱」，因此短期內股市仍有望上漲。字母、亞馬遜、蘋果、微軟等科技巨頭定本周公布財報。

Fed 標普 美股

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