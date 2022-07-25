華爾街投資人賭美國利率將快升快降 對股市有利
華爾街投資人目前普遍押注美國聯準會（Fed）在今年底之前將急劇升息到頂，並於升息結束六個月之內（明年中）開始轉而降息，這套策略對股市等風險性資產有利。
華爾街日報報導，投資人相信Fed正在壓低經濟熱度，甚至不惜引發衰退，以對抗通膨；但在此同時，Fed也大力約束長期利率上升，使短期出現衰退的風險稍降。
許多投資人表示，賭利率將「快升、快降」有理。Fed在6月公布的經濟預測中也指出，利率明年最高可能達到3.8%（3.75-4%），但最終將回降到2.5%左右。
利率衍生性產品的走勢透露，投資人目前預期Fed本周將升息3碼，到年底時利率將升到3.3%（3.25-3.5%區間，比目前共升7碼），但升息也就到此為止；投資人並賭Fed將於明年6月開始降息，到2024年中利率將降到2.5%左右（約降息4碼）。
摩根士丹利投資管理公司經理人卡隆表示，「從預測的觀點來看，這不算是極端變化」。Fed之前便曾多次在升息結束後一年之內，就開始降息。
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