不值得信任？ 德國政府可能會禁止德國電信商與華為合作

德國《商報》周一（7月25日）引述聯邦內政部的消息稱，柏林政府有可能會禁止網絡運營商使用中國製造的「關鍵零部件」。即便一些零部件已經被安裝使用，但內政部保留責令運營商拆除「不值得信任的」製造商提供的零部件的權利。

聯邦內政部向《商報》證實，「如果繼續使用可能會損害德國的公共秩序或安全，特別是如果關鍵部件的製造商不值得信賴」，可以禁止使用已經安裝的部件。

《商報》的報道指出，用行業術語來說，這就意味著華為和中興提供的網絡設備必須通過北歐愛立信和諾基亞的設備替換。但這會給德國電信（Deutsche Telekom）、Vodafone和Telefónica Deutschland幾家大型電信運營商帶來巨大麻煩。一方面設備替換會造成成本大增，另一方面還會拖緩德國5G網絡建設的速度。

華為是全球最大的電信設備供應商之一，也是5G技術的領導者。包括美國和英國在內的幾個國家已經禁止華為參與5G網絡建設，原因是擔心華為技術可能成為中國間諜破壞活動的門戶。不過，德國網絡運營商還是願意繼續使用華為的設備。

但是，來自德國執政黨的政治人物對德國網絡運營商的態度不以為然。自民黨議會黨團副主席庫勒（Konstantin Kuhle）在接受《商報》採訪時說：「如果還沒有認識到華為在德國的活動對中國影響力的地緣政治意義，那就屬於不諳世事和天真無邪了。」

綠黨議會黨團副主席馮諾茨（Konstantin von Notz）說，現在必須讓所有人都清楚，「為了不成為可被勒索的對象，就不應該在經濟上把自己交給具有帝國主義態度的獨裁者」。

不過，目前德國政府尚未對是否將華為和中興製造的關鍵性設備定義為「不值得信任」做出最終的決定。

去年4月23日，德國聯邦議會批准了一項關於IT安全的新法律，名為IT-安全法 2.0。德新社報道稱，新的法律為德國可能在構架5G網絡時將華為排除在外提供了框架。

德新社報道稱，該法律旨在保護重要的基礎設施，如移動和能源網絡。如果一家製造商是由外國政府控制，或參與了被認為是危險的活動並向德國提供有關安全的部件。那麼德國內政部就有將其排除在外的權力。

新法規定設備供應商必須提供全面的質量保證。德國有關方面除了對其會進行技術上的檢查以外，還會進行政治上的檢查。

（法新社、德新社）

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