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半年過去...日本薯條還缺貨 餐廳乾脆轉向這國進口

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本從去年12月至今薯條短缺，有些餐廳乾脆改向中國大陸進貨，或直接不賣。 路透
日本從去年12月至今薯條短缺，有些餐廳乾脆改向中國大陸進貨，或直接不賣。 路透

美國進口薯條從去年冬季缺到今年夏季，讓許多日本餐廳乾脆改向中國大陸進口，或是直接將這道餐點從菜單中消失。

日經新聞報導，經營連鎖餐廳Gusto等的雲雀餐飲集團（Skylark），本來完全不從中國大陸進口薯條，但如今大陸薯條已占其供應量的20%至30%。日本全國進口的大陸薯條已從去年11月開始激增，今年4月共進口1,300噸，是去年同期的27倍。

雖然大陸薯條目前仍僅占日本進口冷凍薯條的約3%，但這項轉變顯示日本餐飲業正在尋找代替品。

日本的薯條短缺問題從去年12月開始受到大眾關注，因有消費者在社群媒體抱怨，麥當勞限制只販賣小包薯條。日本麥當勞甚至為了薯條動用緊急空運。然而，半年過去，日本餐飲業卻仍在苦於應付薯條荒。

這波薯條荒是新冠疫情導致全球供應鏈斷鏈的結果之一。美國線上購物潮引發停靠美國的貨櫃輪暴增，造成港口塞港。去年11月塞在洛杉磯港外的貨櫃輪平均要等8.4天才能靠港。

等待靠港時間今年5月縮短為5.3天，但仍是疫情前2019年的兩倍。到了6月上海解除防疫封控後，洛杉磯港的貨櫃輪數量又開始暴增。

更糟的是，美國西岸港口工人此刻仍在和資方談判新的勞動合約。2014年的談判破局曾導致港口工人罷工，迫使日本麥當勞停賣中薯和大薯。

日本麥當勞和摩斯漢堡已開始改從美國東岸進口薯條，但日本麥當勞表示，運送時間需比從美國西岸進口長約五周，且費用也更高。

日本今年從美國進口的薯條單位價格已比去年同期上漲30%至90%。食用油價格也正在攀漲，主要受疫情和俄烏戰爭帶動。

薯條 日本 美國

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