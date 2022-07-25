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日本一橋大學教授：日本人已經比南韓人窮

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
日本一橋大學榮譽教授野口悠紀雄表示，由於日圓持續貶值，加上日本產業競爭力偏弱，日本已經比南韓窮。 路透
日本一橋大學榮譽教授野口悠紀雄表示，由於日圓持續貶值，加上日本產業競爭力偏弱，日本已經比南韓窮。 路透

日本一橋大學榮譽教授野口悠紀雄表示，由於日圓持續貶值，加上日本產業競爭力偏弱，日本已經比南韓窮。

南韓媒體BusinessKorea報導，野口24日指出，「用目前的匯率來計算2020年兩國的人均國內生產毛額（GDP），南韓為31,902美元，日本為31,782美元，美國為76,027美元。這是安倍經濟學造成的結果。2012年尚未執行安倍的政策時，日本人均GDP與美國相近，將近南韓的兩倍。換言之，安倍經濟學使日本變窮」。

他並指出，目前南韓的平均薪資已超過日本。他說，「依據經濟合作發展組織（OECD）的數字，2021年日本的年均薪資為444萬日圓，南韓為4,254萬韓元；依照目前的匯率計算，則分別是31,714美元及32,316美元。南韓平均薪資已經超越日本數年，而日圓持續貶值使缺口愈來愈大」。

他並以台、日、韓市值最高的上市公司做比較，台積電為4,339億美元，三星電子為2,991億美元，豐田汽車為2,110億美元。他表示，「日本政府應該立即改變政策，並提高基準利率」。

日本 南韓 日圓

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