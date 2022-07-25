馬斯克回應了 斥緋聞報導鬼扯 說昨晚還跟布林參加派對

針對華爾街日報獨家報導馬斯克與Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子曾發生短暫不倫戀，導致布林在今年初訴請離婚的新聞，馬斯克在推特上回應了。他說，「這完全鬼扯。謝爾蓋（布林）和我現在是朋友，昨晚還一起參加派對」。

馬斯克在回應@WholeMarsBlog的推文說：「我這三年只見過妮可（Nicole Shanahan，妮可‧沙納漢，布林的妻子）兩次，兩次旁邊都有其他人。沒有發生戀情。」

馬斯克接著在另一則推文表示，華爾街日報對他和特斯拉做了許多他數不清的鬼扯報導，「坦白說，他們真丟臉」，「他們曾經寫了一篇報導說，美國聯邦調查局（FBI）即將逮捕我，所以我打電話給FBI詢問怎麼回事，而他們說華爾街日報的報導完全胡說八道」。

他推文說：「這只是更多放空者的假新聞。」

接著馬斯克又表示：「華爾街日報對待新聞理應有高標準，現在，他們採取次等小報的做法。華爾街日報應該報導對讀者真正重要的事，而且要有穩固的事實基礎，而非第三方隨機道聽塗說。」