巴菲特財產捐哪？原來和亡妻遺願有關

繼比爾蓋茲決定加把勁捐款後，一樣樂善好施的股神巴菲特，近期也傳出財產捐助規劃有新動向，其中有一部分會挹注以他逝世妻子為名的低調基金會中。慈善目標，則可能和這位曾是婦權鬥士的妻子遺願有關。

股神巴菲特，據《富比世》估計身價近千億美元，然而他本人長期樂善好施，早在6年前就表示要在逝世前捐出99％的財產。在去年，他的計畫據說已達成一半。

而眾所周知，巴菲特多年來，都固定大方捐助資金，給多年好友比爾蓋茲與前妻梅琳達共同成立的基金會。不過，根據《華爾街日報》揭露，巴菲特最近積極布署更多慈善捐助，其中更包括了一間相當低調無名的蘇珊．湯瑪斯．巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation）。

這個基金會，正是以他2004年逝世的妻子蘇珊．湯瑪斯．巴菲特為名。其實，蘇珊在世時，除了和巴菲特共同育有三名子女，並擔任過波克夏海瑟威集團總監外，還是一名相當活躍的婦權鬥士，和一般大家想像中的首富妻子形象大不相同。

她和巴菲特於大學時相識，後來於1952年在奧瑪哈結婚。不過，蘇珊從未自限人生只能擔任賢妻良母的角色。她曾在70年代當過歌手，甚至為了發展事業，離家獨自住在舊金山，讓原本支持她當歌手的巴菲特一度頗為傷心。不過，她仍然定期回來和巴菲特共同籌畫慈善活動。

墮胎權倡議團體的祕密金主

同時早在1964年，蘇珊就成立了慈善基金會，因為她本身常常關注許多人權問題，其中她更大力認同婦女理當享有合法的墮胎權。當時，她常常是最慷慨捐助給這些婦權團體的重要金主，另外也贊助過避孕藥開發。

一開始，這個基金會名為巴菲特基金會，因為巴菲特希望將慈善事業全權交由妻子掌管。在2004年蘇珊逝世後，才改以妻子名號作為紀念。

在2006年，巴菲特給該基金會董事的信中，他回憶起當年和蘇珊一起成立這個基金會時，是希望能把捐款提供給，那些對解決社會重大問題有貢獻，卻特別拿不到資金的團體。同時希望基金會能承襲傳統，保持對於一兩個重要社會議題的關注。從這裡就可以想見，巴菲特對於已逝妻子的先進改革思惟，其實是相當支持且認可的。

至今，根據稅務資料顯示，這個基金會的核心業務之一，仍是贊助許多倡議墮胎權的團體，並且依照蘇珊生前的願望，都是用匿名方式提供贊助，希望外界將目光集中在這些被捐助的優秀團體身上，而不是拿出捐款的人。

據外媒報導，巴菲特依照著6年前的計畫，今年繼續擴大捐款規模，也挹注更多資金到蘇珊．湯瑪斯．巴菲特基金會上，因此讓此基金會最近悄悄開始大力招募員工。

不過，巴菲特的慈善基金會不只有這一個，其實，蘇珊先進的社會改革思惟，也傳承到和自己同名的長女身上。現年68歲的蘇珊．愛莉絲．巴菲特（Susan Alice Buffett），除了身為母親建立基金會的董事之一外，另外她自己也創立了雪爾伍基金會（Sherwood Foundation）。這個基金會長期致力於改善低收入戶家庭孩子的教育與社會不公問題。

巴菲特默默力挺亡妻遺願

其實，今年6月，美國因為大法官推翻了，確認女性擁有憲法保障墮胎權的「羅訴韋德」案，讓墮胎議題至今引發當地兩派言論攻防戰，仍未休止。沒想到，巴菲特此時卻用資金，默默續挺已逝妻子遺願。如此看來，他除了精於做價值投資，也是對於社會改革有不同想法的人，

據估計，如果巴菲特所擁有的波克夏集團股價表現一樣，他的剩餘持股在未來十年內價值約超過2000億美元，最終也都如他所說持續捐出，肯定會對全世界的公益事業，帶來非常大的影響力。

（本文出自2022.7.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）