快訊

澳門轉型「國安賭場」？ 聽命北京的《博彩法》

影／台中潭子槍擊命案滷味攤老闆送命 疑似感情糾紛

宏碁、華碩、微星庫存爆表 美企超級財報周將到來 升息三碼成定局？

蘋果高階款Apple Watch傳表面加大7% 鈦金屬設計升級

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出即將在秋季發表智慧手表Apple Watch Series 8的高階版本，採用升級的鈦金屬設計。歐新社
蘋果傳出即將在秋季發表智慧手表Apple Watch Series 8的高階版本，採用升級的鈦金屬設計。歐新社

蘋果即將在秋季發表的智慧手表Apple Watch Series 8的高階版本傳出將出現多年來首度改款的全新設計、擁有新的鈦金屬表殼，但不會有謠傳已久的正方形表面，也不是圓形表面。

蘋果新一代的手表據傳會包含高階版本的Apple Watch Pro，是堅固的款式，是為運動與戶外活動設計。該款手表不只是表面較大，外觀還可能有些主要的改版設計。

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法，這款新的高階款蘋果手表可能會比當前Apple Watch Series 7表款的表面加大7%，「大到足以只會吸引一小部分消費者」，此外，還將有「嶄新的外觀」，是蘋果公司從2018年推出新的Apple Watch設計以來首見。

據傳新的高階款蘋果手表設計「將是當前矩形的演化，而且並非是圓形」。其設計還將避免「傳聞中的平滑側邊」，將採用「更耐用的鈦金屬，讓它更堅固」。

先前的傳聞指出，這款高階款的蘋果手表售價可仍達900美元，電池續航力更長，而且配備體溫測量器。

延伸閱讀

Nokia新機登場？傳是X30與G80系列、硬體規格升級

蘋果29日公布財報 分析師估超乎預期

一周數位爆報／Netflix「新家規」1招排除 iPhone 14 Pro凸到難平放、IG自製「類觀看紀錄」

游泳真的能戴Apple Watch嗎？蘋果曝6危險動作 這1項最忽略

相關新聞

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

消息人士透露，馬斯克在去年秋天與Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子發生短暫不倫戀，導致布林在今年...

美元太強 科技股財報有壓

美股財報季進入緊鑼密鼓階段，超過三分之一的標普500指數成分企業都將在本周公布上季財報，包括英特爾、微軟、Google母...

新冠後遺症恐成經濟隱憂

在傳染力更強的新冠變種病毒Omicron亞型變異株BA.5肆虐下，日本24日新增逾17萬人確診新冠肺炎，南韓新增逾6.8...

本周開盤前 五件國際事不可不知

科技股帶頭下殺之下，美國股市上周五（22日）開低走低，結束連三天漲勢，Snap在內社群媒體財報不如預期，加上美歐景氣意外...

桑默斯力主Fed堅持抗通膨承諾 勿指望美經濟軟著陸

美國前財政部長桑默斯表示，面對持續處於40年高點的通膨，聯準會（Fed）官員須繼續採取強力的抗通膨手段。

物價略跌 美現通膨觸頂訊號

美國聯準會（Ｆｅｄ）將於美東廿七日下午二時（台北時間廿八日凌晨二時）結束兩天的決策會議，會後宣布利率調升幅度以對抗居高不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。