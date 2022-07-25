害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

消息人士透露，馬斯克在去年秋天與Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子發生短暫不倫戀，導致布林在今年初訴請離婚，布林近月來並指示顧問賣掉他對馬斯克多家公司的個人投資，終止兩大億萬富豪長期來的友誼。

華爾街日報引述知情消息人士的話報導，在48歲的布林1月申請與妻子妮可．沙納漢（Nicole Shanahan）離婚後，馬斯克在今年稍早的一場派對上向布林單腳下跪，對自己踰矩的行為深表歉意，並請求原諒。布林收到道歉，但兩大科技富豪現在不再說話。

布林曾在2008年金融危機期間出手提供約50萬美元資助特斯拉度困境。馬斯克在2015年將特斯拉第一批休旅車的其中一台贈與布林。兩人長期有好交情，馬斯克曾說過，多年來，他定期會在布林矽谷的房子過夜。

知情人士說，近月來，兩人和他們團隊的緊張情勢加劇，布林要求財務顧問把他對馬斯克公司的個人投資賣掉。目前尚不清楚這些投資的規模，也不清楚哪些項目已賣出。

布林與結縭近四年的妻子沙納漢是在七年前於瑜珈靜修活動中認識，兩人先前都曾有過婚姻。根據知悉兩人關係的人士表示，布林和沙納漢在2021年秋季時，婚姻中已經面臨問題，主因是新冠防疫封鎖的居家生活與照顧兩人三歲的女兒。

消息人士說，沙納漢與馬斯克發生婚外情是在2021年12月，場合是在邁阿密的巴賽爾藝術展。這場年度藝術展會一連舉行多日，吸引全世界的富裕人士參加。

近幾個月來，馬斯克的私人生活備受關注。與沙納漢的這段關係是發生在馬斯克與分分合合的歌手女友格萊姆斯（Grimes）去年9月分手之後。馬斯克與格萊姆斯的女兒，也是第二個孩子在去年12月透過代孕出生。馬斯克與旗下人工智慧新創公司Neuralink的主管齊利斯（Shivon Zilis）的雙胞胎也在去年秋天出生。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克是全球首富，估計坐擁2,400億美元財富；布林則在全球富豪排行第八，擁有950億美元。

布林與沙納漢正在離婚調停程序中，知悉協商的消息人士說，沙納漢尋求分到逾10億美元。雙方尚未達成協議，布林方面主張沙納漢所要求的金額比婚前協議應獲得的還多，沙納漢方面則主張，她要求的只是布林950億美元財富中的一小小部分，而且她在懷孕期間被迫簽了婚前協議。