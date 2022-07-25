本周開盤前 五件國際事不可不知

科技股帶頭下殺之下，美國股市上周五（22日）開低走低，結束連三天漲勢，Snap在內社群媒體財報不如預期，加上美歐景氣意外萎縮，引發經濟衰退的疑慮。本周將邁入今夏最關鍵的一周，聯準會（Fed）料將召開利率決策會議，美國還將公布第2季GDP，全美市值前三大公司蘋果、微軟、Alphabet將公布財報。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股雙利空拖累 三大指數全收黑

那斯達克綜合指數上周五下跌1.9%，標普500和道瓊工業指數各跌0.9%和0.4%。不過一周來道瓊收漲近2%，標普500漲約2.6%，創一個月來最亮眼表現；那斯達克周線漲3.3%。

費城半導體指數上周五大跌2.5%，台積電ADR也受拖累下跌1.7%，較台北交易股票溢價縮為2.6%。美光和威騰（Western Digital）領跌，因硬碟供應商希捷科技（Seagate）財報和展望不如預期，股價大跌8.1%。一周下來，費半仍大漲5.5%，台積電漲0.8%，已經連三周上漲。

標準500指數有超過170家成分股企業將在本周公布財報，除蘋果（周四盤後）、微軟（周二盤後）、Alphabet（周二盤後）外，高通（周二盤後）、Meta（周三盤後），亞馬遜、英特爾（周四盤後）也將發布財報。

葛洛霍斯基說：「大公司怎樣說展望比發布的財報更重要。」National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「真正顯露的將是，投資人的態度是否還認為財報季會比原本擔心的要好。」過去一周，已公布財報的標準500指數企業有75.5%優於預期。更令人驚豔的是，第2季獲利繼續成長。

糧食危機緩解希望 罩烏雲

俄羅斯和烏克蘭上周五在土耳其簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口，以便出口穀物。不料就在各界慶賀全球糧食危機或可稍解時，不到24小時後俄羅斯卻以巡弋飛彈轟炸烏國第一大港敖德薩（Odessa），全球糧食危機緩解的希望頓時又籠罩在烏雲之下。

烏克蘭敖德薩地區軍事管理局發言人表示，敵軍當日以兩枚巡弋飛彈擊中敖德薩港的基礎建設，另外兩枚飛彈被烏國防空部隊擊落。在俄國飛彈轟炸後，整個敖德薩城竄出大量濃煙，所幸沒有造成重大損害。Suspilne引述烏克蘭軍方說法報導，火勢燒毀了港區附近的房屋，但未傷及儲存穀物的區域，也沒有傳出人員傷亡。

美元太強 科技股財報有壓

美股財報季進入緊鑼密鼓階段，超過三分之一的標普500指數成分企業都將在本周公布上季財報，包括英特爾、微軟、Google母公司字母（Alphabet）、臉書母公司Meta等重量級企業，這些公司可能面臨一個相同的逆風因素：強勢美元，將為科技股帶來額外壓力。

美元指數已升抵近20年高點，不利美國的跨國企業，因為美元升值降低了美國出口商產品在國外的競爭力，也增添營收仰賴海外市場的美國企業匯損。

摩根士丹利分析師估計，美元指數每比去年同期每上升1個百分點，標普500指數成分企業的獲利成長就會下滑0.5個百分點。Glenview信託公司投資長史東表示，油價的漲勢已趨緩，「但美元的打擊仍在」。IBM、Netflix和嬌生（J&J）等公司上周都提出強勢美元視為不利因素，嬌生與微軟也曾以美元升值為由下修財測。

Fed放緩升息 有聲音了

經濟專家預測，美國聯準會（Fed）本周會議將升息3碼，之後可能放緩升息速度，預料9月再升2碼，11、12月各升1碼，到年底時，聯邦資金利率區間將為3.25%~3.5%區間，為2008年來最高。

Fed預定台北時間28日凌晨2時公布決策，彭博資訊訪調的多數分析師預估將升息3碼，提高聯邦資金利率區間至2.25%~2.5%，只有野村證券預料將升4碼（1個百分點）。幾乎所有受訪者都不認為在這波升息周期中，Fed會一次升息4碼。

芝加哥商業交易所的FedWatch工具也顯示，Fed本周升息3碼的機率超過80%。Fed主席鮑爾已表示，7月升息幅度可能是2碼或3碼，但多位決策官員之前發言都聚焦於3碼。理事沃勒（鷹派，有投票權）為升息3碼背書；亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（鴿派，今年無投票權）警告，升息過劇將產生不利的外溢效應。

大陸對裴洛西訪台揚言不惜武力相向

英國金融時報（FT）上周五晚間報導，中國大陸對美國眾院議長裴洛西準備訪問台灣一事，已私下向拜登政府發出嚴厲警告，令反對裴洛西訪台的白宮官員大感緊張。

報導引述六位對中方警告知情的人士說，這次警告遠比北京當局不滿美國對台政策而發的警告更為嚴厲。大陸方面已公開揚言，若裴洛西按計畫於8月訪台，將採取「強硬手段」。不過，一位消息人士透露，中方比以往表達更強烈的反對立場。其他知情者則表示，這次私下措辭強硬到甚至揚言可能以武力相向。

美國總統拜登已在記者會上表示，軍方認為裴洛西「不宜」訪台。華爾街日報23日社論以「裴洛西與拜登，台灣與中國」為文指出，拜登的表態讓波洛西的訪台更為艱難。