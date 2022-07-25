桑默斯力主Fed堅持抗通膨承諾 勿指望美經濟軟著陸
美國前財政部長桑默斯表示，面對持續處於40年高點的通膨，聯儲會（Fed）官員須繼續採取強力的抗通膨手段。
桑默斯24日在CNN電視節目中說：「我們確實需要央行採取強力的行動」，雖然他對Fed抗通膨的承諾「感到鼓舞」，但他質疑美國經濟軟著陸的可能性，認為這「非常不可能」。
繼Fed在6月採取1994年以來最大幅度的升息後，市場預期，Fed主席鮑爾和同僚本預料在本周的例行會議再度升息3碼（75個基點），並預期他們還會暗示未來幾個月持續升息。
鮑爾曾表示，比起使美國陷入衰退，不能恢復物價穩定將是「更大的錯誤」，他也重申聯邦公開市場操作委員會（FOMC）有能力避免美國陷入衰退。身為哈佛大學教授的薩默斯說：「我們以前處於這種情況的時候，經濟衰退的可能性非常高。」
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