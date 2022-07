2年沒收入照發員工薪水！松下的「水庫式經營」怎麼做？

2020年4月7日,受到新冠肺炎疫情擴大的影響,當時的日本首相安倍晉三發布了東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫與福岡7個都府縣的緊急事態宣言(4月16日緊急事態宣言區域擴及日本全國)。許多公司苦於新冠肺炎的影響而倒閉。

2020年4月11日,我在推特發表了一篇很長的推文。

回顧過去的不景氣,80~90年代的泡沫經濟崩壞肇因於對土地的過度投資,網際網路泡沫的崩壞是出自於對網際網路的過度投資,而雷曼金融危機則是起因於對次級房貸的過度投資,但不論何者皆是發生於投資市場。

經濟活動原本是以B to C(Business to Consumer,企業與消費者直接交易的商業模式)為基本。為了支撐消費市場,而有所謂B to B(企業間交易)的投資市場存在。世上的消費市場可以自成一國,但投資市場卻無法單獨成立。

但是,在經濟結構上卻遠離了消費市場,光只有投資市場領先成長。這是沒有現實基礎支撐的純粹經濟理論。投資市場價格過度飆升,消費市場價格進入「過高而無法下手購買」的階段,便會陡然落入泡沫化狀態。

若此種狀態持續下去,景氣將增溫,但到某個時間點又會如突然冷靜般一口氣跌入谷底。過去的土地泡沫、網際網路泡沫、次級房貸的崩壞,都是此種模式。

因此,人們能夠預測。投資市場終究是消費市場的補充市場,在投資市場出現過度上升的價格時,會以跌落到消費市場實際需求價格的形式完結。

我在23歲時,注意到這個模式。因此能夠持續在與泡沫型不景氣絕緣的狀態下,經營事業。

能趨吉避凶、遠離不景氣的具體方法有以下3項:

❶在消費市場中,發展事業。

❷若要對投資市場進行投資,就不要考慮投資市場的行情。而是要反映消費市場的計算,以此判斷價格的高低(舉例來說,當投放廣告時,對於別人表達「其他公司的CPO行情大概這麼高,應該要再增加一點經費」等的意見一概充耳不聞。而是要計算對自己而言的適當價格,以此判斷有無投放廣告的必要)。

❸不要依賴借款,以營運資金經營事業(投資市場的崩壞將四處蔓延,影響到在消費市場經營事業的公司。向銀行借款將會變得越來越困難。投資市場每10年崩壞1次。我假定這是常態,因而不從事「不向銀行借款就經營不起來」的行當)(編按:行業)。

包含我自己在內,人類是愚蠢的。總是重複同樣的失敗。因此,我們必須要以經濟會重複失敗為前提來經營公司才行。而這一次的新冠肺炎不景氣與過往不同,是發生在「消費市場」。「消費者不購買(無力購買)商品或服務」,經濟因此停滯不前。

前述的不景氣,對策❶與❷無法發揮作用。但是,我深切體會到❸是不景氣的萬靈丹對策。

然而,尚有一線生機。消費者的實際需求並非「消失」,只是「停滯」。需求必定會復活,而復活之時也許會出現劇烈的報復性消費。雖然不知道這樣的反轉何時會發生,但能夠耐得住的公司在復活時,便可一家獨贏。

現金充裕的公司已身處勝利組。若貴公司缺乏營運資金,那麼透過進入有現金的公司傘下,也是成為勝利組的一種方法。而且可以藉此學習「勝利組」的經營方式。

總之要想辦法撐著,不依賴借款,運用自己的營運資金再建構可以運作的商業模式是非常重要的。不論要採用何種手段,堅持下去吧。而且要自此不景氣中學習,突破困難、脫胎換骨成為不論何事皆難以撼動的公司與自己。