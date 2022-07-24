高價美元會害到誰？美元強勢升值 全球恐走向「厄運循環」

摘要 1. 美元指數目前高居20年新高點。過去一周，日圓兌美元寫下24年新低，歐元兑美元更跌破一比一平價，是2002年來首見。 2. 政策研究公司JST Advisors的創辦人Jon Turek指出，美元強勁走勢，會阻礙全球製造業、進而傷害世界貿易，引發衰退擔憂後再推升美元續揚，形成「厄運循環」（doom loop）。 3. 強美元降低美國產品對外國買家的吸引力，而且仰賴大規模海外市場營運的美企，並遭逢換匯損失；新興國家外債多以美元計價，增加倒債風險。

「我的美元，你的問題」，強勢美元，正為全球市場帶來痛苦！

炙熱通膨、升息與衰退擔憂，推升美元價格水漲船高。從出國旅行費用、跨國企業收益，到開發中國家經濟前景...一場美元風暴山雨欲來。

美元仍是全球主導貨幣，約佔所有外匯交易9成。它走高，就壓低他國貨幣。截至今年七月，美元指數已上漲逾10％，來到20年新高點。過去一周，日圓兌美元寫下24年新低，歐元兑美元更跌破一比一平價，是2002年來首見。

外匯戰場是一場零和博弈，有贏家，就有輸家。德意志銀行首席國際策略師拉斯金（Alan Ruskin）解釋：「每個國家都想贏，但這在匯率世界中不會發生。」

強勢美元，會如何打亂全球市場？誰又是受害者？

貿易慘！全球經濟恐陷入「厄運循環」

政策研究公司JST Advisors的創辦人圖雷克（Jon Turek）告訴《彭博》，美元目前的強勁走勢，導致全球面臨陷入「厄運循環」（doom loop）的重大風險。

所謂厄運循環，指的是更高的美元，會阻礙全球製造業，接著壓低大宗商品價格，進而傷害全球貿易，引發全球衰退擔憂——然後又再帶動美元續揚，因此再次惡化全球貿易與產出。

是因為，多數跨境貿易仍以美元計價，是製造業動態的決定性變數。而回顧歷史，美元走強往往對世界經濟造成廣泛打擊。

美元在全球市場也具有特殊地位。動盪時期，投資人認為以其計價的資產較安全與穩定，因此往往湧入購買，推高美元價格。這不只是2020年3月疫情爆發之初，市場崩盤時美元飆升的原因之一，還是該貨幣現在走強的原因之一。

不過，與美元在2016年、2018年也曾大幅升值相比，現在全球央行正邁入貨幣緊縮，「反向匯率戰」（reverse currency wars，指各國央行競相拉抬本國匯率）已鳴槍，如歐洲央行預計本月將啟動2011年來首次升息，瑞士央行6月也在時隔15年後升息2碼，這些讓當前狀況前所未見地棘手。

「此次厄運循環真正嚇人的地方是，短期內看不到有任何斷路器可以阻斷這個循環，」圖雷克解釋，美國上周公布6月CPI年增率飆升9.1％，顯示聯準會很可能繼續下重手升息，沒有太大的收手餘地。

標普500指數成分股恐丟千億美元、更多斯里蘭卡？

美元轉強，衝擊波不僅席捲個人、企業、國家層面，也讓虛擬市場首當其衝迎來寒冬，全球最大NFT交易平台OpenSea，近日宣布裁員20％。

今夏，出國玩的美國人會發現荷包購買力上升，可以買到更多東西，但去美國的遊客卻叫苦連天。「美國人能從強勢美元獲得回報的其中一個辦法，就是度假，」金融投資機構AlphaTrAI首席投資長戈克曼（Max Gokhman）卻補充，「不過，由於油價飆漲，機票價格也會變很貴。」

企業方面，美國以外的企業因美元走強得以提振業績。例如，英國精品集團Burberry樂觀表示，匯率波動預計讓今年營收增加2億多美元（約合新台幣60億元），有助於抵銷銷售額受中國經濟放緩而下滑的衝擊。

相反，強美元降低美國產品對外國買家的吸引力，出口型業者成為受害者，而且擁有大規模海外市場營運的美企，還會遭逢換匯損失。例如，微軟、Nike等科技巨頭利潤已經受此侵蝕，高達6成營收來自海外的蘋果恐怕也難全身而退。

交易平台eToro的全球市場策略師萊德勒（Ben Laidler）估計，高價美元將使今年標普500指數成分股的盈餘成長率減少5％，相當於損失1,000億美元（約合新台幣3兆元）；根據標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices），顯示較多營收來自海外的企業，也比營收主要來自美國境內的企業，股價表現更糟。

最後，新興國家外債多以美元計價，美元強勢升值，讓阿根廷、土耳其等外債總額占GDP比重高的國家，越來越難支付利息，加大市場對其倒債預期。

《金融時報》報導，黎巴嫩、斯里蘭卡、俄羅斯等國已爆出債務違約，還有十多個國家正面臨倒債風險。接下來，隨著聯準會升息短時間內看不到盡頭，只怕會有更多斯里蘭卡出現。

參考來源：Bloomberg、Cheap Convexity、The New York Times

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。