快訊

潘瑋柏胖到人生巔峰93公斤 吃肥驚人照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股結束三連漲 下周面臨升息、GDP、超級財報三大考驗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
全美市值前三大公司蘋果、微軟、Alphabet都將在下周公布財報。路透
全美市值前三大公司蘋果、微軟、Alphabet都將在下周公布財報。路透

科技股帶頭下殺之下，美國股市周五開低走低，結束了連三天漲勢，Snap在內社群媒體財報不如預期，加上美歐景氣意外萎縮，引發經濟衰退的疑慮。下周將邁入今夏最關鍵的一周，聯準會（Fed）料將升息3碼，美國還將公布第2季GDP，全美市值前三大公司蘋果、微軟、Alphabet也將公布財報。

那斯達克綜合指數下跌1.9%，標普500指數和道瓊工業指數各跌0.9%和0.4%。一周來道瓊收漲近2%，標普500漲約2.6%，創一個月來最亮眼表現；那斯達克綜合指數周線漲3.3%。

費城半導體指數周五大跌2.5%，台積電ADR也受拖累下跌1.7%。美光科技（Micron）和威騰電子（Western Digital）領跌，因硬碟供應商希捷科技（Seagate）財報和展望不如預期，股價大跌8.1%。一周下來，費半仍大漲5.5%，台積電漲0.8%，雙雙締造連漲三周佳績。

照片分享社群媒體Snapchat的母公司Snap發布上市以來最疲弱的單季營業額成長，且暫不發布財測，股價聞聲崩跌39%，也引發網路廣告支出的疑慮。其他通訊服務股和科技股全受波及，Meta和Alphabet分別大跌7.6%和5.6%。此外，美歐製造業採購經理人指數 （PMI）數據不如預期，甚至跌破50景氣榮枯分水嶺，加深經濟步入衰退的疑慮，美歐公債價格上揚。走勢與債券價格相反的美國10年期公債殖利率下跌0.14個百分點至2.77%。

BNY Mellon財富管理公司投資長葛洛霍斯基（Leo Grohowski）說：「我認為市場重心正在轉向，關切重點由通膨居高不下迅速轉向衰退。」

美國將於周四公布第2季GDP，已有多家機構估計可能呈現負值。如此一來，將是繼第1季衰減1.6%後再陷萎縮。連續兩季負成長，若再由其他數據確認，技術上即視為衰退。道瓊社調查經濟專家平均估計是小幅成長0.3%。

Fed則將於周三（台北時間周四凌晨2 時）公布貨幣決策，市場一度以為會升息4碼（1個百分點），但Fed官員排除這個看法，因此經濟專家預料仍將升息3碼。

標準500指數有175家成分股企業將在下周公布財報，除蘋果（周四盤後）、微軟（周二盤後）、Alphabet（周二盤後）外，Meta（周三盤後）和亞馬遜（周四盤後）也將發布財報。

葛洛霍斯基說：「我認為大公司怎樣說展望比發布的財報更重要。」National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「真正顯露的將是，投資人的態度是否還認為財報季會比原本擔心的要好。」過去一周，已公布財報的標準500指數企業有75.5%優於預期。更令人驚豔的是，第2季獲利繼續成長。

美國 美股

延伸閱讀

臉書又改版！ Meta更新分頁選項 朋友、關注粉專都浮上來了

Snap領跌科技股 削弱美三大股指全周漲幅

Snap、推特報憂 拖累社群股

星展下修台灣GDP至3.4% 點出表現優於南韓2原因

相關新聞

美股結束三連漲 下周面臨升息、GDP、超級財報三大考驗

科技股帶頭下殺之下，美國股市周五開低走低，結束了連三天漲勢，Snap在內社群媒體財報不如預期，加上美歐景氣意外萎縮，引發...

美鋼鐵業無懼衰退疑慮擴大投資 因看好這兩大類需求

美國鋼鐵業者正加碼投資新的煉製工廠等事業，擺脫經濟浮現疲軟跡象的疑慮，原因是來自汽車和營建產業的需求增強。

福斯集團高層人事地震 保時捷執行長接任CEO

德國汽車龍頭福斯汽車集團（Volkswagen）今天無預警宣布，在公司懷抱雄心企圖轉型走向發展電動車之際，任職4年的執行...

烏俄簽穀物出口協議 小麥價格回落戰前水準

俄國與烏克蘭簽署具里程碑意義的協議，讓穀物得以從黑海港口輸出。小麥價格今天下跌，回落至俄羅斯入侵烏克蘭之前水準

電池大戰誰贏？電動車次世代電池走向量產 充電噩夢有解

多年來，從矽谷到波士頓實驗室的科學家一直尋找一種難以捉摸，由化學物、礦物和金屬組成的配方，讓電動車能在數分鐘內充飽電，一次行駛數百英里，成本還比現行電池更低。如今他們邁向一個里程碑，正打造量產次世代電池組的工廠，讓汽車製造商能開始道路測試，確定是否安全可靠。儘管搭載高性能電池的車款還要數年才會出現在車展，要等更久才會應用在中階價位的電動車，但生產線的啟動仍為一場電動車革命描繪出令人期待的前景。

日本7-11、全家都取消免費上網 當地民眾反而叫好？

東京奧運辦完、外國觀光客少，讓日本「不想努力了？」 繼超商龍頭7-ELEVEN今年4月起終止免費Wi-Fi（無線網路）服務7SPOT以後，第三大的全家便利超商（FamilyMart）也宣布提供Wi-Fi到7月底，在此之前，東京地下鐵、都營公車等交通運輸業已經喊停。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。