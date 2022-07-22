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YAMAHA鋼琴也成受災戶 全球晶片荒仍未解

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
全球半導體短缺問題尚未結束，就連日本樂器大廠YAMAHA也成受災戶之一。路透
全球半導體短缺問題尚未結束，就連日本樂器大廠YAMAHA也成受災戶之一。路透

全球晶片短缺仍持續衝擊許多產業，就連日本樂器大廠山葉（YAMAHA）也成為意想不到的受災戶之一。

YAMAHA社長中田卓也本周接受日經節目專訪時表示，雖然半導體短缺的狀況正在改善，但仍存在供需不平衡的問題。他說：「短缺仍在持續。本公司去年度損失了約350億日圓（2.53億美元）的商機，我認為今年度可能也會再少賺約300億日圓。」

這家全球最大樂器製造商雖以生產原聲鋼琴聞名，但已有愈來愈多收入來自電子琴等電子樂器。該公司還擁有生產耳機、混音器和汽車音箱等的音響設備事業，也持續成長中。

中田說，樂器事業目前還能靠著變更設計來因應晶片短缺問題，但對混音器等高端音響設備來說比較難這麼做，因為這些設備使用的許多零件比較難取代，「顧客就連聲音稍微改變都會很擔心，因此我們必須非常小心」。

疫情期間的防疫封鎖措施，重新燃起許多民眾對樂器的興趣，YAMAHA到3月為止的去年度鋼琴營收年比躍增14%，但這仍無法讓這個產業躲過全球晶片短缺的打擊。

雖然各大晶片廠都在投資增產先進晶片，但中田表示，樂器和音響設備較少使用到尖端晶片，這也是為何持續鬧晶片荒的另一個原因。他說，供應並未增加，因此問題變成誰能搶到這塊有限的大餅。

半導體 日本 晶片 YAMAHA

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