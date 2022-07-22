擠下蓋茲！印度大亨躍居全球第四大富豪 身價曝光

據彭博億萬富豪指數，印度億萬富豪阿達尼（Gautam Adani）的個人淨值22日漲至1,125億美元，比微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）身價高出2.3億美元，躍居地球上第四大富豪。

彭博資訊報導，今年這位印度大亨總資產增加了360億美元，增幅居全球富豪之冠，同時蓋茲的身家卻縮水，原因是他加快慈善捐款腳步，且微軟股價隨科技股拋售潮下跌。

在通常由美國科技企業家主導的財富排行榜中，阿達尼的排名一路扶搖直上。他一直在迅速推動集團業務多元化，將其商業帝國業務從農業貿易、煤炭和港口等核心市場，拓展至綠色能源、機場、資料中心、數位服務及媒體領域。

阿達尼的經營策略是與印度總理莫迪的國家基建議程保持一致，其同名集團旗下公司吸引了包括法國道達爾集團（Total）、美國華平投資等各國投資人注資，帶動股價上漲。

這位白手起家的知名企業家大學輟學後，在1980年代後期創立一家農業貿易公司，開展其事業版圖，隨著他加倍推動業務多元化的努力有成，阿達尼目前名下財富，幾乎都是在過去兩年所積累，今年4月更加入馬斯克在內的千億美元富豪俱樂部。