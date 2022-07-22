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美眾院議長：安全因素不討論訪台計畫 拜登未告知別去

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國聯邦眾議院議長波洛西，攝於21日。美聯社
美國聯邦眾議院議長波洛西，攝於21日。美聯社

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）在21日的例行記者會表示，基於安全因素，她不會討論任何國會出訪行程。

英國金融時報日前披露波洛西計畫8月訪問台灣，展現對台灣的支持，美國總統拜登被記者堵訪詢問他對此事的看法時表示，「軍方認為現在不是好主意，但我不了解目前狀況為何」。

美國之音報導，波洛西21日被問及是否出訪台灣時指出，「我不討論我的旅行計畫，這是國家…安全議題」，同時強調她從來不會事先說明任何出訪行程，「因為這是安全問題，所以我現在不會討論這個問題（是否訪台）」。

波洛西還表示，「我認為總統的意思可能是軍方擔心我們的飛機會被中國擊落或類似的事情」，但拜登並未告訴她不要去台灣。她說，「我沒有從總統那裡聽到（這樣的說法）」。

另有記者提問美國該如何遏阻中國大陸武力攻打台灣，波洛西議長則答稱，這是一個非常重大的議題，「我認為，重要的是我們展現對於台灣的支持。我也認為，我們沒有人在台灣問題上曾經說過支持獨立，這取決於台灣決定」。

推特連結：https://twitter.com/VOAChinese/status/1550200066555641862

波洛西 美國 拜登

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