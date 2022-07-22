快訊

分科測驗考生大畫漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」」 還有人畫表情符號都扣1級分

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

歐洲燒40度熱浪、今夏熱死上千人 以後會是常態？

又見仇視亞裔事件！菲裔女家門口遭男子「狂毆百拳」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
紐約揚克斯今年3月發生一起仇恨犯罪事件，監視器拍到一名男子對一名年長亞洲婦女拳打100多下，甚至還用腳踩踏她的身體，目前該男子已被指控犯有多項仇恨犯罪。CNN
紐約揚克斯今年3月發生一起仇恨犯罪事件，監視器拍到一名男子對一名年長亞洲婦女拳打100多下，甚至還用腳踩踏她的身體，目前該男子已被指控犯有多項仇恨犯罪。CNN

紐約揚克斯（Yonkers）今年3月發生一起仇恨犯罪事件，監視器拍到一名男子對一名年長亞洲婦女拳打100多下，甚至還用腳踩踏她的身體，目前該男子已被指控犯有多項仇恨犯罪。

CNN報導，犯人為現年42歲的伊斯柯（Tammel Esco），他在19日的起訴書中被傳訊。威徹斯特地區檢察官辦公室的一位女發言人指出「他不認罪，目前正在被保釋」，下一次出庭時間是8月2日。

揚克斯警方發布的監視器畫面顯示，今年3月11日這名67歲的菲律賓裔婦女從伊斯柯身旁走過後，後者竟稱對方為「亞洲婊子」，隨後該婦女走進公寓並準備用鑰匙開門，這時伊斯柯竟緊隨其後並突然猛擊她的頭部，將她撞倒在地後還對其出拳攻擊100 多次，反覆踩踏她的身體並向她吐口水。檢察官透露，該婦女腦部出血、面部多處骨折。

自新冠疫情開始，美國已有數千人成為反亞裔事件的受害者，包括辱罵或人身攻擊等事件相當常見。自2020年3月19日到2022年3月31日，針對亞裔美國人的仇恨事件發生近1萬1500起。

監視器 亞裔 美國

延伸閱讀

集邦：顯示器出貨下滑

新北警傻眼！通緝犯鑽縫隙5秒甩警 追上前已逃之夭夭

桃園私幼爆集體虐童 孩子半夜嚇醒「不要拉我的腳」

影／脫褲男霸王硬上弓！女子在眾人圍觀下遭拖進男廁險被性侵

相關新聞

美眾院議長：安全因素不討論訪台計畫 拜登未告知別去

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）在21日的例行記者會表示，基於安全因素，她不會討論任何國會出訪行程。

又見仇視亞裔事件！菲裔女家門口遭男子「狂毆百拳」

紐約揚克斯（Yonkers）今年3月發生一起仇恨犯罪事件，監視器拍到一名男子對一名年長亞洲婦女拳打100多下，甚至還用腳...

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個「斯里蘭卡」？

巴基斯坦貨幣盧比的匯率即將出現20多年來最糟一周行情。投資人擔心這個國家會是繼斯里蘭卡之後，再一個出現債務違約的新興經濟...

Snap財報不如意 受廣告支出放緩拖累 盤後崩跌28%

美國社群媒體平台Snapchat母公司Snap上季銷售不如市場預期，受廣告支出大幅放緩和業界對日益縮減的廣告支出競爭加劇...

歐元、日圓同病相憐 哪個央行會出手干預？

歐元與日圓同病相憐，兌美元匯價節節敗退。高盛最新的分析報告認為，雖然歐元今年跌幅超過10%，但歐洲央行（ECB）不太可能...

從黃金十年重貶六成！「追求穩定」竟反而害慘歐元

7月13日，歐元兌美元貶破1比1大關，創20年來最低紀錄。歐元兌美元曾達到1比1.6，如今從最高點重貶6成。歐元何以至此？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。