又見仇視亞裔事件！菲裔女家門口遭男子「狂毆百拳」

紐約揚克斯（Yonkers）今年3月發生一起仇恨犯罪事件，監視器拍到一名男子對一名年長亞洲婦女拳打100多下，甚至還用腳踩踏她的身體，目前該男子已被指控犯有多項仇恨犯罪。

CNN報導，犯人為現年42歲的伊斯柯（Tammel Esco），他在19日的起訴書中被傳訊。威徹斯特地區檢察官辦公室的一位女發言人指出「他不認罪，目前正在被保釋」，下一次出庭時間是8月2日。

揚克斯警方發布的監視器畫面顯示，今年3月11日這名67歲的菲律賓裔婦女從伊斯柯身旁走過後，後者竟稱對方為「亞洲婊子」，隨後該婦女走進公寓並準備用鑰匙開門，這時伊斯柯竟緊隨其後並突然猛擊她的頭部，將她撞倒在地後還對其出拳攻擊100 多次，反覆踩踏她的身體並向她吐口水。檢察官透露，該婦女腦部出血、面部多處骨折。

自新冠疫情開始，美國已有數千人成為反亞裔事件的受害者，包括辱罵或人身攻擊等事件相當常見。自2020年3月19日到2022年3月31日，針對亞裔美國人的仇恨事件發生近1萬1500起。