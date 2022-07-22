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Snap財報不如意 受廣告支出放緩拖累 盤後崩跌28%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
Snap周四漲5.45%收在16.35美元，但盤後一度崩跌28%，受上季財報不如預期拖累。路透
Snap周四漲5.45%收在16.35美元，但盤後一度崩跌28%，受上季財報不如預期拖累。路透

美國社群媒體平台Snapchat母公司Snap上季銷售不如市場預期，受廣告支出大幅放緩和業界對日益縮減的廣告支出競爭加劇拖累。

Snap周四（21日）盤後公布，第2季營收成長13%至11.1億美元，低於市場預估的11.4億美元；上季淨損4.22億美元，遠超分析師平均預估的淨損3.327億美元。

Snap周四漲5.45%收在16.35美元，但盤後一度崩跌28%，臉書母公司Meta和字母盤後同步重挫。這個跌勢拖累美股期指22日下挫，其中道瓊期指跌0.15%、標普500期指跌0.37%，那斯達克期指跌0.68%。

Snap 5月呼籲投資人不必理會當初設定的成長指引，因為Snap最後未能達標。Snap表示，廣告主縮減支出的幅度超過預期，這個趨勢歸因於大環境的經濟不確定性。

社群平台Snapchat上季的每日活躍用戶為3.47億人，用戶成長步調超越競爭對手臉書和推特，並優於市場預估，但這還不夠。

Snap寫信給投資人說：「總經遭遇逆風、平台策略調整及競爭加劇等因素，限制了活動預算的成長」，這使我們難以展現出雄心壯志，「我們並不滿意這個結果，儘管我們正面臨逆風」。

由於經濟不確定性環伺，Snap並未發布本季財測，但表示到目前為止的本季營收與去年同期大致持平。Snap高層已通知員工限制招聘，並重申這項策略，表示計劃大幅放慢招聘步調。

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