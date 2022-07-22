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跌深後利多點火 費城半導體指數本月已彈升19%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
分析師認為，美國若通過晶片法案，對台積電和南韓三星電子這類有高階晶片製造技術的晶片商，特別有利。 路透
分析師認為，美國若通過晶片法案，對台積電和南韓三星電子這類有高階晶片製造技術的晶片商，特別有利。 路透

美國晶片股歷經6月美股墜入熊市的抛售打擊，本月開始絕地大反攻。

彭博資訊分析，由於供應鏈問題正在減輕而需求仍然成長，費城半導體指數本月1日至今已經上漲19%，反彈力道比大盤強許多。在這波止跌回升之前，半導體類股的市值已跌到近三年最低水準。

周四（21日）晶片股的漲勢持續，費半指數勁揚1.5%。

本月稍早，台灣台積電（2330）最新財報結果優於市場預期，南韓三星電子也交出營收跳漲21%的成績單。周三（20日）又有資料公布，由於蘋果（Apple）等外商帶動的需求，自中國大陸出貨的行動電話6月增加9.2%。最新的半導體業利多是，美國參議院已在推動520億美元的晶片產業扶植法案；立法順利的話，將提供補貼給在美國本土生產晶片的製造商。

彭博行業研究（BI）分析師最新的報告指出，美國晶片法案將對台積電、三星很有利，因為他們的高階製程技術正是美國現在所想重點扶持的。高階晶片應用領域包括航太-國防、資料中心、電信等。台積電與三星計劃在美國建造10奈米或10奈米以下的晶片製造廠。

CLST研究主管Patrick Chen則是認為，晶片法案對台積電和三星的效益是中性的。以台積電為例，他說：「台積電到亞利桑那設廠，成本比台灣高，會去申請晶片法案提供的補助，當然不令人意外。可是遵守請領補助的規定的話，就要限縮在中國大陸的投資，而這會是個負擔。」

以近日半導體公司的股價表現，樂觀的投資人還是多數。Shaker Investments分析師Ray Rund說：「晶片股跌了很久，本益比現在到達其正常區間的下端。我想，之前的下挫已經消化掉許多市場疑懼。」

最近幾檔熱門晶片股翻揚，就是因為逢低承接的投資人發現這些股票估值降低後，變得很有吸引力。Rund指出，超微（AMD）、輝達（Nvidia）現在邁向連續7個交易日上漲。伯恩斯坦投顧（Richard Bernstein）的Dan Suzuki提到，科技公司比預期好的獲利，可望帶動市場樂觀氛圍。高通和英特爾下周將發布財報。

台積電 美國 半導體

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