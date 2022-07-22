快訊

陷入火海！新北男車輪打滑失控撞樹 300萬奧迪燒成廢鐵

【早晨財經速解讀】開發金、國泰金、富邦金金融股表現最差 壽險還有未爆彈？

他們說我是間諜：匈牙利「叛國記者」鐵幕求生

歐元走強 歐洲央行意外升息2碼 日圓升值

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
歐元兌美元一度回升至1.0278美元，為近兩周最高。路透
歐元兌美元一度回升至1.0278美元，為近兩周最高。路透

歐元兌美元周四走強，歐洲央行自2011年以來首次升息且一口氣升息2碼以抑制通膨。

歐洲央行將基準存款利率上調至0%，打破自己升息25個基點的指引，加入全球其他央行升息的行列。

歐元兌美元升值0.5%至1.0225美元，此前最高上漲至1.0278美元，為近兩周最高。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至106.910。

商業支付公司Corpay在多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta說：「在打響這一響亮的第一槍時，歐洲央行展示了靈活性和超越自身前瞻性指引的意願，這表明貨幣政策鷹派已經控制了管委會。」

歐元稍後回吐部分漲幅，因歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲央行正在加速退出負利率，但並沒有改變終端利率。

歐洲央行決策者還同意推出新的債券購買計劃，為義大利等高負債國家提供額外幫助。消息人士告訴路透，儘管意大利公債遭拋售，但預計不會馬上使用該工具。

Caxton的市場情報主管Michael Brown表示，鑒於區內經濟衰退風險越來越大，歐元的反彈可能是短暫的。

歐元上周自2002年以來首次跌至與美元平價，此後有所回升，原因是預期歐洲央行鷹派抬頭，以及路透報導北溪1號天然氣管道在維修10天后將按時重啟。天然氣輸送已於周四重新啟動，德國網絡監管機構表示，輸氣量已恢復到維修前的40%。

外匯交易員也密切關注義大利的發展，因為總理德拉基周四辭職，使義大利走上了提前選舉的道路，這對金融市場造成衝擊。

美元兌日圓貶值0.4%，報137.77日圓，受到美國公債殖利率走低拖累。此前日本央行一如預期堅持其超寬鬆政策，繼續逆全球貨幣緊縮趨勢而行。

英鎊兌美元微貶0.04%，報1.1964美元，交易員關注取代強生繼任英國首相的競爭，前財政大臣蘇納克和外交大臣特拉斯進入了成為保守黨領導人的最後一輪競爭。

義大利 日本央行

延伸閱讀

義大利9月25日大選 德拉吉將續任看守總理

路透：美國調查華為 擔心軍事敏感資訊傳回中國

義大利政治危機高漲 總理德拉吉將赴參院發表談話

歐洲考慮升息50基點的消息推升歐元 美元連三貶

相關新聞

追趕台積電 中芯低調出貨7奈米晶片 搶當晶圓代工三哥

中國大陸晶片製造龍頭中芯國際（SMIC）現階段先進製程技術已慢慢趕上台積電、三星，以及其他西方晶片製造業者，已開始交付其...

台積電ADR漲1.4% 聯電猛漲4.3%超越費半

台積電（2330）ADR昨（21日）漲1.4%，為連續第三日上揚，較台北股票交易溢價4.83%，聯電更大漲4.3%，漲幅...

跌深後利多點火 費城半導體指數本月已彈升19%

美國晶片股歷經6月美股墜入熊市的抛售打擊，本月開始絕地大反攻。

國際油價因需求前景疲軟大跌 銅價也跌 金價止跌反彈

國際油價大跌，因中國大陸新冠病例增加、美國汽油消費平平引發了對需求的疑慮，而低交易量也加劇了市場波動。一度跌至15個月低...

美推演北京阻撓波洛西訪台劇本 畫設禁航區、闖空防區

美國總統拜登20日以「軍方認為不宜」來回應聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）可能訪台，美國有線電視新聞網（...

特斯拉帶動科技 那指連3日走升

那斯達克綜合指數21日上漲，特斯拉股價在優於預期的獲利業績推動下飆升。美元走軟也提振了科技股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。