歐元走強 歐洲央行意外升息2碼 日圓升值

歐元兌美元周四走強，歐洲央行自2011年以來首次升息且一口氣升息2碼以抑制通膨。

歐洲央行將基準存款利率上調至0%，打破自己升息25個基點的指引，加入全球其他央行升息的行列。

歐元兌美元升值0.5%至1.0225美元，此前最高上漲至1.0278美元，為近兩周最高。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至106.910。

商業支付公司Corpay在多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta說：「在打響這一響亮的第一槍時，歐洲央行展示了靈活性和超越自身前瞻性指引的意願，這表明貨幣政策鷹派已經控制了管委會。」

歐元稍後回吐部分漲幅，因歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲央行正在加速退出負利率，但並沒有改變終端利率。

歐洲央行決策者還同意推出新的債券購買計劃，為義大利等高負債國家提供額外幫助。消息人士告訴路透，儘管意大利公債遭拋售，但預計不會馬上使用該工具。

Caxton的市場情報主管Michael Brown表示，鑒於區內經濟衰退風險越來越大，歐元的反彈可能是短暫的。

歐元上周自2002年以來首次跌至與美元平價，此後有所回升，原因是預期歐洲央行鷹派抬頭，以及路透報導北溪1號天然氣管道在維修10天后將按時重啟。天然氣輸送已於周四重新啟動，德國網絡監管機構表示，輸氣量已恢復到維修前的40%。

外匯交易員也密切關注義大利的發展，因為總理德拉基周四辭職，使義大利走上了提前選舉的道路，這對金融市場造成衝擊。

美元兌日圓貶值0.4%，報137.77日圓，受到美國公債殖利率走低拖累。此前日本央行一如預期堅持其超寬鬆政策，繼續逆全球貨幣緊縮趨勢而行。

英鎊兌美元微貶0.04%，報1.1964美元，交易員關注取代強生繼任英國首相的競爭，前財政大臣蘇納克和外交大臣特拉斯進入了成為保守黨領導人的最後一輪競爭。