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台積電ADR漲1.4% 聯電猛漲4.3%超越費半

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
台積電（2330）ADR昨（21日）漲1.4%，為連續第三日上揚，較台北股票交易溢價4.83%。（路透）
台積電（2330）ADR昨（21日）漲1.4%，為連續第三日上揚，較台北股票交易溢價4.83%。（路透）

台積電（2330）ADR昨（21日）漲1.4%，為連續第三日上揚，較台北股票交易溢價4.83%，聯電更大漲4.3%，漲幅超越費城半導體指數的1.5%。

美股21日收高，連續三日上揚，特斯拉在內的重量級公司公布亮眼財報，吸引投資人買進之前受創的成長股，並持續關注聯準會（Fed）預計下周舉行的例行會議。

道瓊工業指數漲0.51%，或162.06點，收報32,036.9點；標普500指數漲0.99%，或39.05點，收在3,998.95點；那斯達克指數漲1.36%，或161.96點，收報12,059.61點。費半指數漲1.53%。

台灣加權股價指數14日漲204.48點收報14,937點。台積電股價漲1.2%收報501元；聯電漲5%報42.80元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 86.74 2.29 85.7 1.22

中華電 CHT 119.11 -0.62 119.5 -0.33

台積電 TSM 525.19 1.42 501 4.83

聯電 UMC 43.67 4.29 42.8 2.04

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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