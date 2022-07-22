美股連三漲 那指漲近1.4% 企業財報率科技股大漲

美股周四（21日）收高，連續三日上揚，特斯拉在內的重量級公司公布亮眼財報，吸引投資人買進之前受創的成長股，並持續關注聯準會（Fed）預計下周舉行的例行會議。

道瓊工業指數漲0.51%，或162.06點，收報32,036.9點；標普500指數漲0.99%，或39.05點，收在3,998.95點；那斯達克指數漲1.36%，或161.96點，收報12,059.61點。

亞馬遜和蘋果各漲1.5%，這兩者預計28日公布財報。這些大型科技股上揚，率領以科技股為主的那斯達克指數大漲近1.4%

標普500指數寫下6月9日來最高收盤價，且11大類股有九個收紅，其中非必需消費品股、醫療保健股和資訊科技股均漲逾1%、漲最多；油價下挫拖累能股大跌1.7%，跌最重。

市場持續注意Fed預計下周召開的例行會議，並預期決策官員將把利率調升75個基點，以抑制失控的通膨。

特斯拉勁揚9.8%，受惠於上季財報優於市場預期，這個漲勢蓋過標普電信股和能源股下跌的影響。

美國電信業者AT&T重摔7.6%，拖累電信股下挫。AT&T稍早調降現金流預估，受部分顧客延後繳費影響。

Cozad資產管理公司投資顧問和投資組合經理伊凡斯說：「獲利情況也許比投資人所擔心的還好一點，投資人正在想，尤其是科技股已跌深，也許有一些估值的機會。」

歐洲央行（ECB）21日決議升息2碼，升幅高於預估的1碼，結束八年來的負利率政策，也是11年來首度升息，之後還將繼續升息，並宣布新的購債計畫，以防止歐元區再度陷入「南北分裂」。

在Fed下周公布利率決策之後，美國第2季國內生產毛額（GDP）數據也即將出爐，市場估第2季GDP仍將萎縮。

美國上周首度申請失業救濟金的人數為連續第三周攀升，觸及八個月來最高，且另有一項備受關注的工廠活動指標在本月下滑。這些最新跡象顯示，在利率升高和高通膨的壓力下，美國經濟正在放緩，使市場對美國經濟衰退的疑慮加深。

伊凡斯也說：「消費者正開始對口袋的錢變少做出反應，錢變少不外乎是整體就業市場縮小、利率升高或者通膨高漲的影響。企業獲利亮眼部分反映消費者過去的強勁支出，我們過去幾個月看到的下跌走勢，已在很大程度上消化經濟普遍放緩的預期；經濟緩最終會影響到消費者。」